Эти вещи категорически нельзя выбрасывать в унитаз (если не хотите менять сантехнику)

Каждый день мы имеем дело с унитазом. Но, оказывается, не все знают, как правильно с ним обращаться и кидают туда все что угодно.

Список вещей, которые категорически нельзя бросать в унитаз - в нашем материале ниже.

Чего только люди не выбрасывают в унитаз

Классическими причинами засорения унитаза являются:

влажные салфетки

средства гигиены

целлофановые пакеты

наполнители кошачьих туалетов

отходы от приготовления пищи

одноразовые маски

Но этот список можно продолжать до бесконечности. Оказывается, унитаз забивают даже те вещи, которые, теоретически, не должны этого делать.

Вещи, которые не следует сливать в унитаз

Первое место среди причин засоров занимает (как ни странно) туалетная бумага. В первую очередь причиной такого засора является количество туалетной бумаги, которую вы за один раз решили смыть.

Не бросайте много туалетной бумаги в унитаз (фото: pexels.com)

Второе место занимают отходы наших любимцев. Конечно, канализации нет разницы, чьи отходы принимать. Но через несколько часов после деликатной деятельности наших любимцев, их "творения" обычно каменеют, что и приводит к засорению.

На третьем месте - средства очистки на хлорковой основе. Дело в том, что состав таких средств настолько агрессивен ко всему с чем имеет дело, что легко может повредить трубопровод, места стыков и тому подобное.

Далее следует упомянуть чайную заварку, которая со временем спрессовывается и является частой причиной повреждения унитаза.

Напоследок призываем обращать внимание на товары с символом "разрешено смывать в унитаз". Чаще всего речь идет о материалах, которые могут раствориться в воде в течение нескольких часов.

Стоит упомянуть, что эта информация не актуальна для людей, которые пользуются централизованной системой канализации.