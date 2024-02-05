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Як сестри-близнюки: Ірина Федишин приголомшила неймовірною схожістю з мамою (фото)

Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Ірина Федишин потішила фанів сімейним контентом. Артистка показала рідкісне фото з мамою, з якою зараз відпочиває у горах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Ірина Федишин з дітьми та мамою відпочиває у Карпатах

Так, 1 лютого знаменитості виповнилося 37. Відсвяткувати день народження вона вирішила у засніжених Карпатах поряд з найближчими людьми.

Відповідними світлинами співачка активно ділилася у своєму блозі.

На кількох кадрах Ірина позує у фемілі-луці зі своєю мамою Лесею у просторому помешканні з панорамними вікнами.

Ірина Федишин з мамою (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

"З мамою. Схожі?",- вкотре поцікавилася у фанів Федишин.

Реакція юзерів

Шанувальники артистки відповіли, що співачка з рідною людиною виглядають як сестри.

Ірина Федишин з мамою (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

  • Схожі. Обидві гарненьки!
  • Дуже схожі, красуні
  • Мама виглядає як сестричка
  • Ніби близнята

Нещодавно Віктор Павлік показався зі своєю 83-річною мамою, на яку схожий, як дві краплі води.

Також Макс Барських шокував подробицями свого дитинства.

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