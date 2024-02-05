Як сестри-близнюки: Ірина Федишин приголомшила неймовірною схожістю з мамою (фото)

Співачка Ірина Федишин потішила фанів сімейним контентом. Артистка показала рідкісне фото з мамою, з якою зараз відпочиває у горах.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Так, 1 лютого знаменитості виповнилося 37. Відсвяткувати день народження вона вирішила у засніжених Карпатах поряд з найближчими людьми.
Відповідними світлинами співачка активно ділилася у своєму блозі.
На кількох кадрах Ірина позує у фемілі-луці зі своєю мамою Лесею у просторому помешканні з панорамними вікнами.
Ірина Федишин з мамою (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
"З мамою. Схожі?",- вкотре поцікавилася у фанів Федишин.
Шанувальники артистки відповіли, що співачка з рідною людиною виглядають як сестри.
Ірина Федишин з мамою (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Нещодавно Віктор Павлік показався зі своєю 83-річною мамою, на яку схожий, як дві краплі води.
Також Макс Барських шокував подробицями свого дитинства.