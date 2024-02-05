Как сестры-близнецы: Ирина Федишин ошеломила невероятной схожестью с мамой (фото)

Ирина Федишин с детьми и мамой отдыхает в Карпатах

Так, 1 февраля знаменитости исполнилось 37 лет. Отпраздновать день рождения она решила в заснеженных Карпатах рядом с самыми близкими людьми.

Соответствующими фотографиями певица активно делилась в своем блоге.

На нескольких кадрах Ирина позирует в фэмили-луке со своей мамой Лесей в просторном доме с панорамными окнами.

Ирина Федишин с мамой (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

"С мамой. Похожие?", - в очередной раз поинтересовалась у фанатов Федишин.

Реакция юзеров

Поклонники артистки ответили, что певица с родным человеком выглядят как сестры.

Ирина Федишин с мамой (фото: instagram.com/irynafedyshyn)