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Как за секунды определить, что лекарство не работает: простая инструкция

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Воскресенье 25 декабря 2022 13:30
Как за секунды определить, что лекарство не работает: простая инструкция Как определить неработающие лекарства (фото: raybori.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Лекарства, не имеющие доказательной эффективности, или фуфломицины, массово продаются в аптеках. Более того, такие препараты выписываются в поликлиниках дипломированными медиками. Но следует быть умнее и проверять доказательность каждых таблеток, сиропов, суспензий и т. д.

Как это сделать за секунды – читайте ниже в материале Styler.

С помощью сайта FDA

Об эффективности препарата можно узнать с помощью сайта Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Здесь в графу поиска нужно ввести действующее вещество из инструкции, и вы получаете список статей с исследованиями об этом веществе и его действии на организм человека.

Интересно, что при введении действующего вещества сомнительного препарата, скорее всего, вы не найдете никаких научных исследований.

Украинский ресурс dokazovo.in.ua

Введите название препарата в графу поиска на сайте dokazovo.in.ua и узнайте, насколько он эффективен по оценкам десятка международных организаций. Далее вы сможете узнать, какая из них одобряет препарат, как эффективный, а какая – нет.

Какие лекарства не работают?

По словам врача-отоларинголога Екатерины Горон, сюда можно отнести следующие классы препаратов:

  • Гомеопатия
  • Противовирусные при простуде
  • Капли в нос с антибиотиком при простуде
  • Капли с коллоидным серебром
  • Ноотропы и витамины группы В при потере слуха или шуме в ушах
  • Бактериальные лизаты
  • Ингаляции с антисептиками

Сюда же, как рассказывает врач Виктория Кучеренко, можно отнести гепатопротекторы.

По словам невролога Евгения Скрипника, фуфломицином можно назвать и один из самых популярных препаратов "от сердца" - Корвалмент.

Раньше мы писали о лекарствах от давления, которые вообще не работают.

Также читайте о фуфломицинах от простуды, ОРВИ и гриппа.

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