Как за секунды определить, что лекарство не работает: простая инструкция
Лекарства, не имеющие доказательной эффективности, или фуфломицины, массово продаются в аптеках. Более того, такие препараты выписываются в поликлиниках дипломированными медиками. Но следует быть умнее и проверять доказательность каждых таблеток, сиропов, суспензий и т. д.
Как это сделать за секунды – читайте ниже в материале Styler.
С помощью сайта FDA
Об эффективности препарата можно узнать с помощью сайта Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Здесь в графу поиска нужно ввести действующее вещество из инструкции, и вы получаете список статей с исследованиями об этом веществе и его действии на организм человека.
Интересно, что при введении действующего вещества сомнительного препарата, скорее всего, вы не найдете никаких научных исследований.
Украинский ресурс dokazovo.in.ua
Введите название препарата в графу поиска на сайте dokazovo.in.ua и узнайте, насколько он эффективен по оценкам десятка международных организаций. Далее вы сможете узнать, какая из них одобряет препарат, как эффективный, а какая – нет.
Какие лекарства не работают?
По словам врача-отоларинголога Екатерины Горон, сюда можно отнести следующие классы препаратов:
- Гомеопатия
- Противовирусные при простуде
- Капли в нос с антибиотиком при простуде
- Капли с коллоидным серебром
- Ноотропы и витамины группы В при потере слуха или шуме в ушах
- Бактериальные лизаты
- Ингаляции с антисептиками
Сюда же, как рассказывает врач Виктория Кучеренко, можно отнести гепатопротекторы.
По словам невролога Евгения Скрипника, фуфломицином можно назвать и один из самых популярных препаратов "от сердца" - Корвалмент.
Раньше мы писали о лекарствах от давления, которые вообще не работают.
Также читайте о фуфломицинах от простуды, ОРВИ и гриппа.