Як Samsung Galaxy S25 може стати королем смартфонів: 5 переваг перед iPhone 16

Збільшений зум до 10x

Samsung Galaxy S24 Ultra оснащений цілком непоганою перископічною камерою з 5-кратним оптичним зумом як і iPhone 16 Pro Max.

Цей крок від Samsung виглядає дивним, оскільки Galaxy S23 Ultra мав 10-кратний оптичний зум - функцію, з якою iPhone не міг конкурувати. Проте компанія вирішила відмовитися від цієї переваги в Galaxy S24 Ultra.

Якщо Samsung поверне 10-кратний зум у Galaxy S25 Ultra, її камери знову отримають явну перевагу над Apple. Однак, на жаль, більшість чуток про камеру Galaxy S25 Ultra кажуть, що пристрій знову буде оснащений лише 5-кратним зумом.

Покращена ультраширококутна камера

Ще одне поліпшення камери, яке могло б допомогти Samsung Galaxy S25 Ultra обійти iPhone 16 Pro Max, - це новий ультраширококутний сенсор із більшою кількістю мегапікселів. У Galaxy S24 Ultra ультраширококутна камера має лише 12 МП, у той час як у iPhone 16 Pro Max - цілих 48 МП.

На відміну від збільшеного зуму, це поліпшення, схоже, дійсно буде реалізовано. За даними інсайдерів, Samsung Galaxy S25 Ultra отримає ультраширококутну камеру на 50 МП. Це ненабагато більше, ніж у iPhone 16 Pro Max, але, принаймні, дозволить зрівнятися з телефоном Apple.

Збільшення часу автономної роботи

Samsung Galaxy S24 Ultra вже демонструє відмінний час автономної роботи, але тести показали, що він приблизно відповідає показникам iPhone 16 Pro Max, незважаючи на трохи більшу батарею у смартфона Samsung.

В обох випадках пристрої забезпечують понад 16 годин роботи, згідно з тестами. Однак хотілося б, щоб Samsung поліпшила цей показник у Galaxy S25 Ultra, забезпечивши помітну перевагу над iPhone 16 Pro Max.

Найочевидніший спосіб досягти цього - збільшити ємність батареї. На жаль, витоки вказують на те, що S25 Ultra збереже батарею на 5 000 мА/год, як і його попередник.

Проте, є й інші шляхи поліпшення, наприклад, використання більш енергоефективного чіпсета. Таким чином, залишається шанс, що смартфон Samsung зможе обійти Apple в цьому аспекті.

Менша ціна

Samsung Galaxy S24 Ultra - надзвичайно дорогий смартфон, вартість якого вища, ніж у iPhone 16 Pro Max.

Ціна на пристрій від Samsung починається з 1299 доларів, у той час як iPhone 16 Pro Max коштує від 1199 доларів. Причому в обох випадках це вартість версій з 256 ГБ пам'яті.

Зрозуміло, Samsung Galaxy S25 Ultra навряд чи стане бюджетним пристроєм, але якщо Samsung вдасться привести його ціну у відповідність з iPhone 16 Pro Max або навіть зробити трохи дешевшою, це дасть йому перевагу.

На жаль, це навряд чи станеться. Більшість прогнозів вказують на те, що ціна Samsung Galaxy S25 Ultra буде трохи вищою, ніж у S24 Ultra. Хоча є припущення, що вона може залишитися на колишньому рівні, але, швидше за все, не буде нижчою за вартість S24 Ultra.

Відшліфоване програмне забезпечення

Одна з речей, у якій Apple практично завжди досягає успіху, - це програмне забезпечення. iOS часто хвалять за її інтуїтивність, плавність роботи і те, що вона функціонує так, як і повинна.

Можна посперечатися, що іноді такі похвали надмірні, але, як мінімум, iOS 18 на iPhone 16 Pro Max набагато простіша в навігації, ніж інтерфейс Samsung One UI 6 на Galaxy S24 Ultra.

Samsung належить виконати велику роботу, якщо вона хоче, щоб програмне забезпечення Samsung Galaxy S25 Ultra змогло змагатися або навіть перевершити iOS 18 на iPhone 16 Pro Max.

Samsung One UI 6 на Galaxy S24 Ultra (фото: Future)