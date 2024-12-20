Как Samsung Galaxy S25 может стать королем смартфонов: 5 преимуществ перед iPhone 16

Увеличенный зум до 10x

Samsung Galaxy S24 Ultra оснащен вполне неплохой перископической камерой с 5-кратным оптическим зумом как и iPhone 16 Pro Max.

Этот шаг от Samsung выглядит странным, поскольку Galaxy S23 Ultra имел 10-кратный оптический зум - функцию, с которой iPhone не мог конкурировать. Тем не менее компания решила отказаться от этого преимущества в Galaxy S24 Ultra.

Если Samsung вернет 10-кратный зум в Galaxy S25 Ultra, ее камеры снова получат явное преимущество над Apple. Однако, к сожалению, большинство слухов о камере Galaxy S25 Ultra говорят, что устройство снова будет оснащено только 5-кратным зумом.

Улучшенная ультраширокоугольная камера

Еще одно улучшение камеры, которое могло бы помочь Samsung Galaxy S25 Ultra обойти iPhone 16 Pro Max, - это новый ультраширокоугольный сенсор с большим количеством мегапикселей. У Galaxy S24 Ultra ультраширокоугольная камера имеет всего 12 МП, в то время как у iPhone 16 Pro Max - целых 48 МП.

В отличие от увеличенного зума, это улучшение, похоже, действительно будет реализовано. По данным инсайдеров, Samsung Galaxy S25 Ultra получит ультраширокоугольную камеру на 50 МП. Это ненамного больше, чем у iPhone 16 Pro Max, но, по крайней мере, позволит сравняться с телефоном Apple.

Увеличение времени автономной работы

Samsung Galaxy S24 Ultra уже демонстрирует отличное время автономной работы, но тесты показали, что оно примерно соответствует показателям iPhone 16 Pro Max, несмотря на чуть более крупную батарею у смартфона Samsung.

В обоих случаях устройства обеспечивают более 16 часов работы, согласно тестам. Однако хотелось бы, чтобы Samsung улучшила этот показатель в Galaxy S25 Ultra, обеспечив заметное преимущество над iPhone 16 Pro Max.

Самый очевидный способ достичь этого - увеличить емкость батареи. К сожалению, утечки указывают на то, что S25 Ultra сохранит батарею на 5 000 мА/ч, как и его предшественник.

Тем не менее, есть и другие пути улучшения, например, использование более энергоэффективного чипсета. Таким образом, остается шанс, что смартфон Samsung сможет обойти Apple в этом аспекте.

Меньшая цена

Samsung Galaxy S24 Ultra - чрезвычайно дорогой смартфон, стоимость которого выше, чем у iPhone 16 Pro Max.

Цена на устройство от Samsung начинается с 1299 долларов, в то время как iPhone 16 Pro Max стоит от 1199 долларов. Причем в обоих случаях это стоимость версий с 256 ГБ памяти.

Разумеется, Samsung Galaxy S25 Ultra вряд ли станет бюджетным устройством, но если Samsung удастся привести его цену в соответствие с iPhone 16 Pro Max или даже сделать немного дешевле, это даст ему преимущество.

К сожалению, это вряд ли произойдет. Большинство прогнозов указывают на то, что цена Samsung Galaxy S25 Ultra будет чуть выше, чем у S24 Ultra. Хотя есть предположение, что она может остаться на прежнем уровне, но, скорее всего, не будет ниже стоимости S24 Ultra.

Отшлифованное программное обеспечение

Одна из вещей, в которой Apple практически всегда преуспевает, - это программное обеспечение. iOS часто хвалят за ее интуитивность, плавность работы и то, что она функционирует так, как и должна.

Можно поспорить, что иногда такие похвалы чрезмерны, но, как минимум, iOS 18 на iPhone 16 Pro Max гораздо проще в навигации, чем интерфейс Samsung One UI 6 на Galaxy S24 Ultra.

Samsung предстоит проделать большую работу, если она хочет, чтобы программное обеспечение Samsung Galaxy S25 Ultra смогло соперничать или даже превзойти iOS 18 на iPhone 16 Pro Max.

Samsung One UI 6 на Galaxy S24 Ultra (фото: Future)