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Как самостоятельно собрать FPV-дрон для ВСУ: инструкция в "Дії"

Пятница 05 января 2024 19:06
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Как самостоятельно собрать FPV-дрон для ВСУ: инструкция в "Дії" Собрать дрон для ВСУ может каждый украинец (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Собрать FPV-дрон для ВСУ самостоятельно может каждый неравнодушный украинец. Для этого нужно зарегистрироваться на портале "Житомирский дрон" с помощью "Дія.Підпис".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об инициативе и как авторизироваться на платформе.

При подготовке материала были использованы следующие источники: "Дія", платформа "Житомирский дрон".

Для чего используют FPV-дроны

Управление FPV-дронами осуществляется с помощью функции "вид от первого лица" (на английском аббревиатура FPV расшифровывается как First Person View).

Речь идет о возможности передачи видео в реальном времени с камеры, установленной в передней части БПЛА.

То есть оператор управляет беспилотником с помощью пульта и видит местность вокруг с помощью специальных очков - будто он сидит внутри самого летательного аппарата (подобно пилоту).

Применение FPV-дронов в войне против российских захватчиков существенно помогает Вооруженным силам - сохраняет жизнь наших военных и позволяет прицельно уничтожать врага и дорогостоящую вражескую технику.

Как самостоятельно собрать FPV-дрон для ВСУ: инструкция в &quot;Дії&quot;

Дроны помогают уничтожать врага и приближают Украину к победе (фото: diia.gov.ua)

Как научиться собирать FPV-дроны

Недавно веб-портал "Дія" сообщил, что теперь каждый украинец может научиться самостоятельно собирать FPV-дроны для военных.

Для этого нужно авторизироваться на запущенном Житомирским городским советом портале "Житомирский дрон" с помощью "Дія.Підпис".

Уточняется, что эта площадка объединяет инженеров, поставщиков, логистов и донаторов, "чтобы дронов на фронте стало еще больше".

"Благодаря платформе, каждый сможет узнать четкий алгоритм действий и самостоятельно создавать такие БПЛА. Или стать поставщиком запчастей или задонатить на дроны", - объяснили в "Дії".

Отмечается, что жители Житомирской общины смогут также получить 6 тысяч гривен компенсации за собранный дрон.

Как самостоятельно собрать FPV-дрон для ВСУ: инструкция в &quot;Дії&quot;

Логотип платформы (скриншот: dron.zt-rada.gov.ua)

Что нужно для регистрации и начала работы

Каждому, кто хочет самостоятельно собрать FPV-дрон, нужно:

  • перейти на платформу
  • нажать "Хочу собрать дрон"
  • авторизироваться через "Дія.Підпис"
  • автоматически получить оригинальный позывной (чтобы защитить персональные данные)
  • пройти онлайн-обучение
  • выбрать, какой именно дрон будете собирать
  • получить детали о запчастях (при необходимости можно связаться со службой технической поддержки)
  • собрать БПЛА
  • передать дрон через логиста на тестирование

"И это все! Если тестирование успешное, дрон поедет на фронт. А вы сможете посмотреть, как ваша "птичка" отработала по враждебным целям", - объяснили в "Дії".

Как самостоятельно собрать FPV-дрон для ВСУ: инструкция в &quot;Дії&quot;

Алгоритм действий (скриншот: dron.zt-rada.gov.ua)

Как поставлять запчасти и донатить

Если вы хотите не собирать дроны, а поставлять для них запчасти, нужно:

  • перейти на платформу
  • нажать "Хочу стать поставщиком запчастей"
  • авторизироваться через "Дія.Підпис"
  • предоставить ссылку на запчасти в вашем интернет-магазине
  • дождаться, пока инженеры начнут заказывать детали для своих дронов

"К проекту могут приобщаться другие общины и города - и также частично компенсировать своим жителям стоимость собранного дрона. Для этого на главной странице выберите "Стать партнером проекта", - добавили в "Дії".

Кроме того, платформа позволяет задонатить на дроны без авторизации.

Отметим, что по состоянию на 5 января проект собрал лишь 109 176 грн из 5 000 000 грн запланированных.

Как самостоятельно собрать FPV-дрон для ВСУ: инструкция в &quot;Дії&quot;

Сбор на дроны для ВСУ (скриншот: dron.zt-rada.gov.ua)

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные получат 1 млн FPV-дронов.

Читайте также, как волонтеры из Крыма создали новый дрон для ВСУ.

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