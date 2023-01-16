UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як самостійно зварити яйце пашот: тепер у вас точно вийде (відео)

Як зварити ідеальне яйце пашот (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Яйце пашот - це особлива техніка приготування яйця, коли білок відварюється, а жовток стає рідким і кремоподібним. На смак таке яйце нічим не відрізняється, проте додає навіть звичайній страві нотки вишуканості та елегантності.

Як самостійно зварити яйце пашот - читайте нижче в матеріалі Styler.

Спосіб приготування від Євгена Клопотенка

Візьміть свіжі яйця з холодильника. За словами кулінара, саме свіжість яєць впливає на те, яким вийде пашот. Налийте в каструлю необхідну кількість води та доведіть її до кипіння.

Зверніть увагу, що вода, в якій вариться яйце, не повинна кипіти, а тільки перебувати на межі кипіння.

Багато господинь люблять додавати оцет для того, щоб краще згорнувся білок. Без нього також цілком можна обійтися. Вінчиком або великою ложкою зробіть в каструлі невелику воронку та вилийте розбите яйце в центр.

Продовжуйте помішувати воду ложкою, щоб яйце не прилипло до дна каструлі. Варіть яйце протягом 2 хвилин. Потім обережно витягніть його з води та дайте охолонути.

Яйце пашот у плівці або мішечку

Якщо ви готуєте яйце пашот вперше, у вас не відразу може вийти все ідеально. Тому краще потренуватися на простіших способах, наприклад, у плівці.

Для цього так само поставте на вогонь каструлю з водою і доведіть до кипіння, потім трохи зменште вогонь. Великий шматок харчової плівки змастіть з одного боку олією. Далі розбийте яйце на змащену сторону плівки та згорніть її в мішечок.

Щоб конструкція точно трималася, зав'яжіть її ниткою або на вузол. Опустіть мішечок з яйцем у воду та варіть протягом 3 хвилин.

Готуємо в мікрохвильовці

Цей спосіб вважають найпростішим, адже для нього потрібен лише правильний посуд і мікрохвильовка, звісно.

Візьміть глибоку миску. Обов'язково перевірте, чи можна її гріти в мікрохвильовці. Налийте в посудину води до половини. Додайте дрібку солі та за бажанням столову ложку оцту.

Далі зробіть у воді вир та розбийте туди яйце. Відразу поставте в мікрохвильовку на 1 хвилину при потужності 800 Вт. Смачного!

Раніше ми розповідали, чи можна вживати яйця зі згустками крові.

Читайте також, навіщо натирати яйця олією перед тим, як класти в холодильник.

Читайте РБК-Україна в Google News
яйцяприготування стравЕвгений Клопотенко