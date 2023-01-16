Як самостійно зварити яйце пашот: тепер у вас точно вийде (відео)

Спосіб приготування від Євгена Клопотенка

Візьміть свіжі яйця з холодильника. За словами кулінара, саме свіжість яєць впливає на те, яким вийде пашот. Налийте в каструлю необхідну кількість води та доведіть її до кипіння.

Зверніть увагу, що вода, в якій вариться яйце, не повинна кипіти, а тільки перебувати на межі кипіння.

Багато господинь люблять додавати оцет для того, щоб краще згорнувся білок. Без нього також цілком можна обійтися. Вінчиком або великою ложкою зробіть в каструлі невелику воронку та вилийте розбите яйце в центр.

Продовжуйте помішувати воду ложкою, щоб яйце не прилипло до дна каструлі. Варіть яйце протягом 2 хвилин. Потім обережно витягніть його з води та дайте охолонути.

Яйце пашот у плівці або мішечку

Якщо ви готуєте яйце пашот вперше, у вас не відразу може вийти все ідеально. Тому краще потренуватися на простіших способах, наприклад, у плівці.

Для цього так само поставте на вогонь каструлю з водою і доведіть до кипіння, потім трохи зменште вогонь. Великий шматок харчової плівки змастіть з одного боку олією. Далі розбийте яйце на змащену сторону плівки та згорніть її в мішечок.

Щоб конструкція точно трималася, зав'яжіть її ниткою або на вузол. Опустіть мішечок з яйцем у воду та варіть протягом 3 хвилин.

Готуємо в мікрохвильовці

Цей спосіб вважають найпростішим, адже для нього потрібен лише правильний посуд і мікрохвильовка, звісно.

Візьміть глибоку миску. Обов'язково перевірте, чи можна її гріти в мікрохвильовці. Налийте в посудину води до половини. Додайте дрібку солі та за бажанням столову ложку оцту.

Далі зробіть у воді вир та розбийте туди яйце. Відразу поставте в мікрохвильовку на 1 хвилину при потужності 800 Вт. Смачного!