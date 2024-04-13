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Як самостійно визначити, який у вас тип фігури: підказки від стиліста (відео)

Як визначити тип своєї фігури (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Саме від типу фігури залежить те, якого фасону одяг личить людині. Невдало підібрані моделі можуть акцентувати на проблемних місцях - візуально повнити, укорочувати зріст тощо. Тож перед тим, як створювати свій персональний стиль, треба визначити, який тип у вас фігури.

Як це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стиліста Оксани Мацьків в Instagram.

Які бувають типи фігури

"Корекція фігури - те про, що розповідають всі. А от як визначити, свій тип фігури і на які додаткові ділянки варто звернути увагу - про це не говорить ніхто", - каже стиліст.

Залежно від того, які пропорції між плечима, грудьми, талією і стегнами, розрізняють наступні типи фігури:

  • груша - маленькі груди, вузькі плечі, тонка талія і широкі стегна
  • яблуко - струнки ноги, але талія, живіт і бюст більші за стегна
  • прямокутник - приблизно однаковий об'єм грудей, талії і стегон
  • пісочний годинник - вузька талія, однаковий об'єм грудей і стегон (або різниця не більше 4 см)
  • перевернутий трикутник - плечі і бюст ширші за стегна

Типи фігури (фото: klinika.medvedev.ua)

Як визначити тип своєї фігури

"Перше, на що треба звернути увагу - співвідношення пропорцій поясу верхніх кінцівок та плечей до стегон. Саме оцінюючи ці пропорції, ми можемо вказати, до якого типу фігури ви належите - груша, яблуко, перевернутий трикутник, прямокутник чи пісочний годинник", - пояснює стиліст.

Наступне, на що треба звернути увагу - співвідношення розміру тулуба до ніг. 

"Оцініть, чи у вас не занадто короткий торс, чи не занадто довгий. Чи не короткі нижні кінцівки. У разі чого - коректуйте одягом", - каже Мацьків.

Вона наголошує, що стиль - це мистецтво створення ілюзій. І людині для цього важливо знати сильні сторони своєї фігури, щоб акцентувати на них. 

"Ми завжди акцентуємо ті ділянки тіла, які оголюємо. У більшості жінок красими є - зап'ястя, шия, зона декольте, у декого - талія, в інших - стрункі ноги. Тому знайдіть свої сильні сторони і акцентуйте на них увагу глядачів", - радить стиліст.

 

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