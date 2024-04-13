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Как самостоятельно определить, какой у вас тип фигуры: подсказки от стилиста (видео)

Как определить тип своей фигуры (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Именно от типа фигуры зависит то, какого фасона одежда подходит человеку. Неудачно подобранные модели могут акцентировать внимание на проблемных местах - визуально полнить, укорачивать рост и т. д. Поэтому, прежде чем создавать свой персональный стиль, нужно определить, какой тип у вас фигуры.

Как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Оксаны Мацькив в Instagram.

Какие бывают типы фигуры

"Коррекция фигуры - то, что рассказывают все. А вот как определить, свой тип фигуры и на какие дополнительные участки стоит обратить внимание - об этом не говорит никто", - отмечает стилист.

В зависимости от того, какие пропорции между плечами, грудью, талией и бедрами, различают следующие типы фигуры:

  • груша - маленькая грудь, узкие плечи, тонкая талия и широкие бедра
  • яблоко - стройные ноги, но талия, живот и бюст больше бедер.
  • прямоугольник - примерно одинаковый объем груди, талии и бедер
  • песочные часы - узкая талия, одинаковый объем груди и бедер (или разница не более 4 см)
  • перевернутый треугольник - плечи и бюст шире бедра

Типы фигуры (фото: klinika.medvedev.ua)

Как определить тип своей фигуры

"Первое, на что нужно обратить внимание - соотношение пропорций пояса верхних конечностей и плеч к бедрам. Именно оценивая эти пропорции, мы можем указать, к какому типу фигуры вы принадлежите - груша, яблоко, перевернутый треугольник, прямоугольник или песочные часы", - объясняет стилист.

Следующее, на что нужно обратить внимание - соотношение размера туловища к ногам.

"Оцените, не слишком ли короткий торс, или не слишком длинный. Не короткие нижние конечности. В случае чего - корректируйте одеждой", - говорит Мацькив.

Она подчеркивает, что стиль - это искусство создания иллюзий. И человеку важно знать сильные стороны своей фигуры, чтобы акцентировать на них.

"Мы всегда акцентируем те участки тела, которые обнажаем. У большинства женщин красивыми есть - запястье, шея, зона декольте, у некоторых - талия, у других - стройные ноги. Поэтому найдите свои сильные стороны и акцентируйте на них внимание зрителей", - советует стилист.

 

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