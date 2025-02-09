Без болю та дорогої косметики: як самостійно видалити натоптиші, тріщини на п'ятах та мозолі

Причини появи натоптишів, тріщин та мозолів

Перш ніж переходити до методів видалення, важливо зрозуміти причини появи цих проблем. Найчастіше вони виникають через:

Неправильно підібране взуття

Тісне, незручне взуття може призвести до тертя та тиску на шкіру, що сприяє утворенню мозолів та натоптишів.

Сухість шкіри

Недостатнє зволоження шкіри може призвести до появи тріщин на п'ятах.

Надмірна вага

Зайва вага створює додаткове навантаження на стопи, що може призвести до появи натоптишів.

Деякі захворювання

Іноді натоптиші та тріщини можуть бути симптомами деяких захворювань, таких як цукровий діабет або грибкові інфекції.

Як видалити натоптиші в домашніх умовах

Ванночки для ніг

Розчиніть у теплій воді морську сіль, соду або відвар трав (ромашка, календула) та занурте ноги на 15-20 хвилин. Після ванночки обробіть натоптиші пемзою або спеціальною щіткою для ніг.

Компреси

Нанесіть на натоптиші суміш з тертої цибулі, лимона або алое, загорніть їх плівкою та залиште на ніч. Вранці обробіть шкіру пемзою.

Маски для ніг

Змішайте мед з оливковою олією та нанесіть на натоптиші на 20-30 хвилин. Змийте теплою водою та нанесіть зволожуючий крем.

Як позбутися тріщин на п'ятах

Регулярне зволоження

Використовуйте спеціальні креми для п'ят, які містять сечовину або інші зволожуючі компоненти. Наносьте крем на п'яти щодня, особливо після душу.

Пілінг

Регулярно видаляйте ороговілу шкіру з п'ят за допомогою пемзи або спеціального скрабу для ніг.

Ванночки з оліями

Додайте у теплу воду кілька крапель оливкової, кокосової або іншої рослинної олії та занурте ноги на 15-20 хвилин.

Як позбутися мозолів (фото: lazersvit.com)

Як видалити мозолі

Мозольний пластир

Використовуйте спеціальний мозольний пластир, який містить саліцилову кислоту. Він допоможе розм'якшити мозоль та полегшити його видалення.

Ванночки з содою

Розчиніть у теплій воді соду (1 столова ложка на літр води) та занурте ноги на 15-20 хвилин. Після ванночки обережно видаліть мозоль пемзою.

Важливо пам'ятати

Не намагайтеся зрізати або здирати мозолі та натоптиші самостійно, це може призвести до інфекції.

Якщо у вас є хронічні захворювання, такі як діабет, перед застосуванням будь-яких методів лікування проконсультуйтеся з лікарем.

Якщо домашні методи не допомагають, зверніться до подолога або дерматолога.

Профілактика мозолів та натоптишів

Щоб запобігти появі натоптишів, тріщин та мозолів, необхідно: