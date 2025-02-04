Скалічить ваші ноги: названо найгірші у світі види взуття

Взуття - це не тільки стильний аксесуар, але й запорука здоров'я наших ніг. Неправильно підібране взуття може призвести до серйозних проблем, таких як деформація стопи, біль у спині та навіть варикозне розширення вен.

Яке взуття може завдати шкоди вашим ногам - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Яке взуття найгірше для стоп та ніг?

Високі підбори

Це взуття очолює список найгіршого! Так, воно може виглядати ефектно, але постійне носіння високих підборів зміщує центр ваги тіла, що призводить до перенапруження м'язів та деформації стопи.

Взуття на плоскій підошві

Балетки, шльопанці та інше взуття без каблука не забезпечує достатньої підтримки стопи, що може призвести до плоскостопості та болю в п'ятах.

Вузьке взуття

Туфлі з вузьким носком здавлюють пальці, що може викликати їх деформацію та появу мозолів.

Взуття з жорсткою підошвою

Таке взуття обмежує рух стопи, що може призвести до болю в суглобах та м'язах.

Взуття на платформі

Хоча платформа може здатися зручною, вона не забезпечує достатньої гнучкості стопи, що може призвести до травм.

Обирайте зручне взуття (фото: depositphotos.com)

Як обрати безпечне та зручне взуття?

Обирайте взуття з широким носком

Пальці повинні вільно розміщуватися в взутті, не відчуваючи здавлювання.

Віддавайте перевагу взуттю з каблуком

Невеликий каблук (2-4 см) забезпечить правильну підтримку стопи та розподіл навантаження.

Обирайте взуття з гнучкою підошвою

Підошва повинна легко згинатися, щоб забезпечити природний рух стопи.

Звертайте увагу на матеріал

Обирайте взуття з натуральних матеріалів, які дозволяють шкірі дихати.

Міряйте взуття перед покупкою

Переконайтеся, що взуття вам підходить за розміром та не викликає дискомфорту.

Додамо, що здоров'я ваших ніг - це запорука вашого комфорту та гарного самопочуття. Тому обирайте взуття з розумом, віддаючи перевагу зручності та безпеці.