Без боли и дорогой косметики: как самостоятельно удалить натоптыши, трещины на пятках и мозоли

Причины появления натоптышей, трещин и мозолей

Прежде чем переходить к методам удаления, важно понять причины появления этих проблем. Чаще всего они возникают из-за:

Неправильно подобранной обуви

Тесная, неудобная обувь может привести к трению и давлению на кожу, что способствует образованию мозолей и натоптышей.

Сухости кожи

Недостаточное увлажнение кожи может привести к появлению трещин на пятках.

Избыточного веса

Лишний вес создает дополнительную нагрузку на стопы, что может привести к появлению натоптышей.

Некоторые заболевания

Иногда натоптыши и трещины могут быть симптомами некоторых заболеваний, таких как сахарный диабет или грибковые инфекции.

Как удалить натоптыши в домашних условиях

Ванночки для ног

Растворите в теплой воде морскую соль, соду или отвар трав (ромашка, календула) и окуните ноги на 15-20 минут. После ванночки обработайте натоптыши пемзой или специальной щеткой для ног.

Компрессы

Нанесите на натоптыши смесь из тертого лука, лимона или алоэ, заверните их пленкой и оставьте на ночь. Утром обработайте кожу пемзой.

Маски для ног

Смешайте мед с оливковым маслом и нанесите на натоптыши на 20-30 минут. Смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Как избавиться от трещин на пятках

Регулярное увлажнение

Используйте специальные кремы для пяток, которые содержат мочевину или другие увлажняющие компоненты. Наносите крем на пятки ежедневно, особенно после душа.

Пилинг

Регулярно удаляйте ороговевшую кожу с пяток с помощью пемзы или специального скраба для ног.

Ванночки с маслами

Добавьте в теплую воду несколько капель оливкового, кокосового или другого растительного масла и окуните ноги на 15-20 минут.

Как избавиться от мозолей (фото: lazersvit.com)

Как удалить мозоли

Мозольный пластырь

Используйте специальный мозольный пластырь, который содержит салициловую кислоту. Он поможет размягчить мозоль и облегчить его удаление.

Ванночки с содой

Растворите в теплой воде соду (1 столовая ложка на литр воды) и погрузите ноги на 15-20 минут. После ванночки осторожно удалите мозоль пемзой.

Важно помнить

Не пытайтесь срезать или сдирать мозоли и натоптыши самостоятельно, это может привести к инфекции.

Если у вас есть хронические заболевания, такие как диабет, перед применением любых методов лечения проконсультируйтесь с врачом.

Если домашние методы не помогают, обратитесь к подологу или дерматологу.

Профилактика мозолей и натоптышей

Чтобы предотвратить появление натоптышей, трещин и мозолей, необходимо: