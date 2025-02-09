Без боли и дорогой косметики: как самостоятельно удалить натоптыши, трещины на пятках и мозоли

Натоптыши, трещины на пятках и мозоли - это распространенная проблема, которая может причинять дискомфорт и боль. Существует множество способов избавиться от этих неприятностей, и многие из них можно применить в домашних условиях.
Как избавиться от проблемы дома - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Прежде чем переходить к методам удаления, важно понять причины появления этих проблем. Чаще всего они возникают из-за:
Неправильно подобранной обуви
Тесная, неудобная обувь может привести к трению и давлению на кожу, что способствует образованию мозолей и натоптышей.
Сухости кожи
Недостаточное увлажнение кожи может привести к появлению трещин на пятках.
Избыточного веса
Лишний вес создает дополнительную нагрузку на стопы, что может привести к появлению натоптышей.
Некоторые заболевания
Иногда натоптыши и трещины могут быть симптомами некоторых заболеваний, таких как сахарный диабет или грибковые инфекции.
Ванночки для ног
Растворите в теплой воде морскую соль, соду или отвар трав (ромашка, календула) и окуните ноги на 15-20 минут. После ванночки обработайте натоптыши пемзой или специальной щеткой для ног.
Компрессы
Нанесите на натоптыши смесь из тертого лука, лимона или алоэ, заверните их пленкой и оставьте на ночь. Утром обработайте кожу пемзой.
Маски для ног
Смешайте мед с оливковым маслом и нанесите на натоптыши на 20-30 минут. Смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем.
Регулярное увлажнение
Используйте специальные кремы для пяток, которые содержат мочевину или другие увлажняющие компоненты. Наносите крем на пятки ежедневно, особенно после душа.
Пилинг
Регулярно удаляйте ороговевшую кожу с пяток с помощью пемзы или специального скраба для ног.
Ванночки с маслами
Добавьте в теплую воду несколько капель оливкового, кокосового или другого растительного масла и окуните ноги на 15-20 минут.
Мозольный пластырь
Используйте специальный мозольный пластырь, который содержит салициловую кислоту. Он поможет размягчить мозоль и облегчить его удаление.
Ванночки с содой
Растворите в теплой воде соду (1 столовая ложка на литр воды) и погрузите ноги на 15-20 минут. После ванночки осторожно удалите мозоль пемзой.
Чтобы предотвратить появление натоптышей, трещин и мозолей, необходимо:
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В материале использованы источники - The Journal of Foot and Ankle Surgery, Mayo Clinic.