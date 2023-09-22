Як самостійно порахувати майбутню пенсію: проста інструкція для українців

Під час розрахунку пенсій враховують розмір заробітної плати, коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт зарплати. Однак, знаючи ці показники, ви також можете самостійно розрахувати орієнтовну суму майбутньої пенсії.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Пенсійного фонду у Facebook розповідає, як це зробити.
Для розрахунків існує нескладна формула: середня зарплата на момент нарахування пенсії х стаж х особистий коефіцієнт = пенсія.
Значення змінних в цій формулі:
Важливо: один рік стажу дає лише 1% до пенсії, а особистий коефіцієнт можна збільшити у три-п'ять разів. Тобто набагато більшу роль у цих розрахунках відіграє зарплата, яку ви отримували, та наскільки вона відрізняється від середньої по Україні.
Ситуація: чоловік звернувся за отримання пенсії у серпні 2023 року зі страховим стажем 34 роки. Відповідно беремо показник середньої зарплати за 2020-2022 роки. Він становить 12 236,71 гривні.
У травні 2022 року він отримав зарплату розміром 13 560 гривень. У цей місяць середня зарплата по Україні, з якої сплачено страхові внески, дорівнює 12 528,42 гривні. Місячний коефіцієнт зарплати за травень 2022 року становить 2,34569.
34 роки стажу - це 408 місяців. Індивідуальний коефіцієнт страхового стажу складе: ((408 х 1%) / (100% х 12)) = 0,34000.
Маючи всі потрібні показники, ми можемо дізнатися суму майбутньої пенсії чоловіка: 12 236,71 х 2,34569 х 0,34000 = 9, 759 гривень.
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