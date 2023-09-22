Як самостійно порахувати майбутню пенсію: проста інструкція для українців

Які показники потрібно знати

Для розрахунків існує нескладна формула: середня зарплата на момент нарахування пенсії х стаж х особистий коефіцієнт = пенсія.

Значення змінних в цій формулі:

розмір середньої заробітної плати - показник середньої зарплати в Україні за три роки, що передували призначенню пенсії, і з якої сплачено страхові внески

- показник середньої зарплати в Україні за три роки, що передували призначенню пенсії, і з якої сплачено страхові внески коефіцієнт зарплати застрахованої особи - сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Коефіцієнт розраховується шляхом співвідношення суми зарплати, яку людина отримує, до розміру середньої зарплати за відповідний місяць. Сума коефіцієнтів зарплати ділиться на страховий стаж за місяці.

- сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Коефіцієнт розраховується шляхом співвідношення суми зарплати, яку людина отримує, до розміру середньої зарплати за відповідний місяць. Сума коефіцієнтів зарплати ділиться на страховий стаж за місяці. коефіцієнт страхового стажу - кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Фактично кількість років стажу необхідно помножити на 0,01.

Важливо: один рік стажу дає лише 1% до пенсії, а особистий коефіцієнт можна збільшити у три-п'ять разів. Тобто набагато більшу роль у цих розрахунках відіграє зарплата, яку ви отримували, та наскільки вона відрізняється від середньої по Україні.

Приклад обчислення

Ситуація: чоловік звернувся за отримання пенсії у серпні 2023 року зі страховим стажем 34 роки. Відповідно беремо показник середньої зарплати за 2020-2022 роки. Він становить 12 236,71 гривні.

У травні 2022 року він отримав зарплату розміром 13 560 гривень. У цей місяць середня зарплата по Україні, з якої сплачено страхові внески, дорівнює 12 528,42 гривні. Місячний коефіцієнт зарплати за травень 2022 року становить 2,34569.

34 роки стажу - це 408 місяців. Індивідуальний коефіцієнт страхового стажу складе: ((408 х 1%) / (100% х 12)) = 0,34000.

Маючи всі потрібні показники, ми можемо дізнатися суму майбутньої пенсії чоловіка: 12 236,71 х 2,34569 х 0,34000 = 9, 759 гривень.