Как самостоятельно посчитать будущую пенсию: простая инструкция для украинцев

При расчете пенсий учитывают размер заработной платы, коэффициент страхового стажа и индивидуальный коэффициент зарплаты. Однако, зная эти показатели, вы также можете самостоятельно рассчитать ориентировочную сумму будущей пенсии.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Пенсионного фонда в Facebook рассказывает, как это сделать.
Для расчетов существует несложная формула: средняя зарплата на момент начисления пенсии х стаж х личный коэффициент = пенсия.
Значение переменных в данной формуле:
Важно: один год стажа дает всего 1% к пенсии, а личный коэффициент можно увеличить в три-пять раз. То есть, гораздо большую роль в этих расчетах играет зарплата, которую вы получали, и насколько она отличается от средней по Украине.
Ситуация: мужчина обратился за получением пенсии в августе 2023 года со страховым стажем 34 года. Соответственно, берем показатель средней зарплаты за 2020-2022 годы. Он составляет 12 236,71 гривны.
В мае 2022 года он получил зарплату в размере 13 560 гривен. В этот месяц средняя зарплата по Украине, с которой уплачены страховые взносы, равняется 12 528,42 гривны. Месячный коэффициент зарплаты за май 2022 составляет 2,34569.
34 года стажа - это 408 месяцев. Индивидуальный коэффициент страхового стажа составит: ((408 х 1%)/(100% х 12)) = 0,34000.
Имея все нужные показатели, мы можем узнать сумму будущей пенсии мужчины: 12 236,71 х 2,34569 х 0,34000 = 9,759 гривны.
Раньше мы рассказывали, какую пенсию по потере кормильца выплачивают в Украине.
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