Як самостійно перевірити якість дизельного пального: 5 простих способів

Дизель - головне паливо для важкого транспорту. Тому питання якості є важливим, адже не завжди заправні станції пропонують пальне високої якості. Однак, перевірити якість можна самостійно.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Resource.
Якісно визначити якість палива може лише лабораторна експертиза. Однак, є деякі ознаки, за якими можна зрозуміти, що дизель якісний. До них відносяться:
Для перевірки якості дизеля використовують різні способи, що дозволяють виявити певні характеристики паливної суміші.
Аналіз зовнішнього вигляду дизеля
Потрібно залити невелику його кількість у скляну посудину. Якісний дизель має жовтий або світло-коричневий колір без домішок.
Перевірка щільності
Перевірка щільності дизпалива проводиться у лабораторних умовах за допомогою спеціального інструменту - ареометра. Для цього пальне заливається в спеціальну посудину, яка потім нагрівається до температури 20 градусів.
Паперовий фільтр
Для перевірки якості за допомогою паперового фільтра потрібно капнути на нього трохи солярки та подивитися, який слід залишається після її висихання. Якщо слід світлий і майже непомітний, значить паливо якісне, а якщо залишилася темна пляма, значить пальне не відповідає вимогам.
Перевірка запаху
Дизельне паливо має мати характерний запах, який не повинен бути занадто гострим або неприємним. Якщо запах змінився, це може свідчити про присутність домішок.
Перевірка у лабораторії
Серед усіх способів, як перевірити дизпаливо на якість, перевірка в лабораторії – найнадійніший і найточніший. Для перевірки використовується спеціальне обладнання. Воно дозволяє точно визначити хімічний склад та фізичні властивості дизельного палива.
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