Как самостоятельно проверить качество дизельного топлива: 5 простых способов

Признаки качественного топлива

Качественно определить качество топлива может только лабораторная экспертиза. Однако есть некоторые признаки, по которым можно понять, что дизель качественный. К ним относятся:

Нет осада - хорошая смесь имеет однородную структуру, а при отстаивании не оставляет осадка на дне емкости. Если топливо оставляет осадок, это означает, что в нем есть большое количество твердых частиц, способных отрицательно повлиять на работу двигателя

- хорошая смесь имеет однородную структуру, а при отстаивании не оставляет осадка на дне емкости. Если топливо оставляет осадок, это означает, что в нем есть большое количество твердых частиц, способных отрицательно повлиять на работу двигателя Имеет правильный цвет - нормальный цвет дизельного топлива - желтый или светло-коричневый

- нормальный цвет дизельного топлива - желтый или светло-коричневый Имеет правильную вязкость - дизель - вязкая жидкость, в отличие от бензина, поэтому не может быть слишком жидким или наоборот слишком тягучим

Как проверить качество

Для проверки качества дизеля используют разные способы, позволяющие выявить определенные характеристики топливной смеси.

Анализ внешнего вида дизеля

Необходимо залить небольшое его количество в стеклянный сосуд. Качественный дизель имеет желтый или светло-коричневый цвет без примесей.

Проверка плотности

Проверка плотности дизтоплива производится в лабораторных условиях с помощью специального инструмента - ареометра. Для этого горючее заливается в специальный сосуд, который затем нагревается до температуры 20 градусов.

Бумажный фильтр

Для проверки качества с помощью бумажного фильтра нужно капнуть на него немного солярки и посмотреть, какой след останется после высыхания. Если след светлый и почти незаметный, значит топливо качественное, а если осталось темное пятно, значит топливо не отвечает требованиям.

Проверка запаха

Дизельное топливо должно обладать характерным запахом, который не должен быть слишком острым или неприятным. Если запах изменился, это может свидетельствовать о присутствии примесей.

Проверка в лаборатории

Среди всех способов, как проверить дизтопливо на качество, проверка в лаборатории - самый надежный и точный. Для проверки используется специальное оборудование. Она позволяет точно определить химический состав и физические свойства дизельного топлива.