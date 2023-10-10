ua en ru
Вт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Газ в Україні дорожчає третій місяць поспіль: скільки коштує паливо

Україна, Вівторок 10 жовтня 2023 09:53
UA EN RU
Газ в Україні дорожчає третій місяць поспіль: скільки коштує паливо Фото: Ціни на газ в Україні за вересень зросли майже на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за вересень 2023 року. Вартість становила 14 850 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 18,8% більше, ніж на місяць раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.

Таким чином, газ дорожчає третій місяць поспіль. Проте за останній рік ціна опустилася у 2,7 раза.

Газ в Україні дорожчає третій місяць поспіль: скільки коштує паливо

Середня ціна газу розраховується за формулою з метою Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Прогноз ціни

Після різкого зростання з середини 2021 року ціни на газ з початку 2023 року в Європі впали, і в даний час ринок прогнозує рівень близько 50 євро/МВтч (близько 550 доларів за тисячу кубометрів) взимку 2023-2024 років, що є зниженням на 30 % порівняно із зимою 2022-2023 років.

Рівень заповнення газових сховищ у країнах ЄС сховищ 16 серпня сягнув 90,1%. Ціль ЄС, поставлена для досягнення цього показника до 1 листопада, перевищена на 2,5 місяці раніше.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів. На прогнозному горизонті ціни на природний газ на європейському ринку переглянуті у бік зниження з огляду на активне накопичення запасів у поточному році, збільшення виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) у США та інших країнах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ Газ
NEWS
Ігнат назвав пріоритетні цілі повітряних ударів РФ по Україні
Ігнат назвав пріоритетні цілі повітряних ударів РФ по Україні
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати