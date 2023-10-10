Газ в Україні дорожчає третій місяць поспіль: скільки коштує паливо

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за вересень 2023 року. Вартість становила 14 850 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 18,8% більше, ніж на місяць раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства .

Таким чином, газ дорожчає третій місяць поспіль. Проте за останній рік ціна опустилася у 2,7 раза.

Середня ціна газу розраховується за формулою з метою Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Прогноз ціни

Після різкого зростання з середини 2021 року ціни на газ з початку 2023 року в Європі впали, і в даний час ринок прогнозує рівень близько 50 євро/МВтч (близько 550 доларів за тисячу кубометрів) взимку 2023-2024 років, що є зниженням на 30 % порівняно із зимою 2022-2023 років.

Рівень заповнення газових сховищ у країнах ЄС сховищ 16 серпня сягнув 90,1%. Ціль ЄС, поставлена для досягнення цього показника до 1 листопада, перевищена на 2,5 місяці раніше.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів. На прогнозному горизонті ціни на природний газ на європейському ринку переглянуті у бік зниження з огляду на активне накопичення запасів у поточному році, збільшення виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) у США та інших країнах.