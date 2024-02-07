Змусити себе читати іноді буває дуже складно і причини для цього можуть бути різні, але є способи, щоб розвинути в собі цю звичку.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Purport в Instagram.
На початку важливо розуміти, чому читання є важливим для вас: для освіти, розвитку або просто для задоволення. Якщо ви чітко визначите свою мету, це стане відмінним мотиватором.
Перевантаження роботою та іншими обовʼязками, відволікання на соціальні мережі чи інші причини можуть стати на заваді. Розпізнайте ці перешкоди та подумайте, як можна їх подолати.
Не піддавайтеся тиску, що потрібно читати лише те, що вважається обовʼязковим і входить в топові підбірки, які повинен прочитати кожен.
Обирайте книги, які справді вас цікавлять. Або знайдіть професійну літературу, яка відкриє для вас нові знання.
Як взяти за звичку читати книги (фото: Freepik)
Скористайтеся порадою Джеймса Кліра: кладіть книгу на подушку одразу, як застелили ліжко вранці - це простий спосіб підготувати середовище для майбутнього читання. Або встановіть застосунки для читання і перенесіть їх на головний екран телефону.
Створіть в застосунку повторюване завдання "читати книгу" та виділіть на нього Posit, china комфортну кількість часу, наприклад, почніть із 15 хвилин.
Почніть із простої мети - читати по 1 сторінці в день. Великі цілі, наприклад, "прочитати 20 книг за рік", це добре, але, для початку ефективніше зосередитися на простій звичці, а не на кінцевому результаті.
Використовуйте час, який ви проводите в транспорті по дорозі на роботу і додому. Беріть книгу із собою, якщо вас очікує тривале очікування в черзі.
Турбуйтеся не лише про результат, але і про сам процес читання, який повинен приносити задоволення та користь.
Раніше ми розповідали про 5 книг-біографій, які надихнуть вас на звершення.
Також перегляньте 6 нових книжок про війну, які треба прочитати.