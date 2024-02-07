Поймите свою истинную цель

В начале важно понимать, почему чтение важно для вас: для образования, развития или просто для удовольствия. Если вы четко определите свою цель, это станет отличным мотиватором.

Распознайте препятствия

Перегрузка работой и другими обязанностями, отвлечение на социальные сети или другие причины могут помешать. Узнайте эти препятствия и подумайте, как можно их преодолеть.

Поразмышляйте над тем, что действительно интересно для вас

Не поддавайтесь давлению, что нужно читать только то, что считается обязательным и входит в топовые подборки, которые должен прочесть каждый.

Выбирайте книги, которые вас действительно интересуют. Или найдите профессиональную литературу, которая откроет вам новые знания.

Как взять за привычку читать книги (фото: Freepik)

Подготовьтесь к чтению

Воспользуйтесь советом Джеймса Клира: кладите книгу на подушку сразу, как застелили кровать утром - это простой способ подготовить среду для будущего чтения. Или установите чтение приложений и перенесите их на главный экран телефона.

Добавьте в свой распорядок привычку "читать книгу"

Создайте в приложении повторяющееся задание "читать книгу" и выделите на него Posit, china комфортное количество времени, например, начните с 15 минут.

Установите низкую планку

Начните с простой цели - читать по 1 странице в день. Большие цели, например, "прочесть 20 книг в год", это хорошо, но, для начала эффективнее сосредоточиться на простой привычке, а не на конечном результате.

Используйте время ожидания

Используйте время, которое вы проводите в транспорте по дороге на работу и домой. Берите книгу с собой, если вы ожидаете длительное ожидание в очереди.

Следите за своим прогрессом и даже, если он не идеален, продолжайте

Беспокойтесь не только о результате, но и о самом процессе чтения, который должен приносить удовольствие и пользу.