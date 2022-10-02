Як розтягнути затісне взуття без дорогих спецзасобів: інструкція
Фото: Як розтягнути тісне взуття (freepik)
Якщо вам не пощастило з великим розміром ноги або є пара гарних кросівок чи чобітків, які вам трохи затісні в пальцях або на підйомі, вихід є. І платити за це не треба нічого зайвого.
Як же вирішити проблему - читайте в матеріалі Styler нижче.
Покрокова інструкція з розтягнення взуття
- Візьміть горілку або спирт (будь-який міцний алкогольний напій без кольору).
- Перелийте спиртне в розбризкувач, так, щоб трубка пульверизатора діставала до дна (багато спирту переводити не треба).
- Побризкайте взуття зсередини, більшу увагу приділяючи тим місцям, в яких вам тисне взуття.
- Візьміть будь-яку камеру для велосипеда.
- Вставте камеру у взуття, так щоб ніпель залишився зовні.
- Накачайте камеру так, щоб взуття сильно не деформувалося.
- Залиште так до повного висихання.
Раніше ми писали, як швидко розв'язати вузол на пакеті, щоб він не порвався.
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