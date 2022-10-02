Як розтягнути затісне взуття без дорогих спецзасобів: інструкція

Якщо вам не пощастило з великим розміром ноги або є пара гарних кросівок чи чобітків, які вам трохи затісні в пальцях або на підйомі, вихід є. І платити за це не треба нічого зайвого.

Як же вирішити проблему - читайте в матеріалі Styler нижче.

Раніше ми писали, як швидко розв'язати вузол на пакеті, щоб він не порвався.

Також читайте, чому слід викинути пластикові вішалки для одягу, і як саме краще розвішувати речі.