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Как растянуть тесную обувь без дорогих спецсредств: инструкция

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Воскресенье 02 октября 2022 09:19
Как растянуть тесную обувь без дорогих спецсредств: инструкция Фото: Как растянуть тесную обувь (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если вам не повезло с большим размером ноги или есть пара хороших кроссовок или сапог, которые вам немного тесноваты в пальцах или на подъеме, выход есть. И платить за это не нужно ничего лишнего.

Как же решить проблему – читайте в материале Styler ниже.

Пошаговая инструкция по растяжению обуви

  • Возьмите водку или спирт (любой крепкий алкогольный напиток без цвета).
  • Перелейте спиртное в разбрызгиватель так, чтобы трубка пульверизатора доставала до дна (много спирта переводить не нужно).
  • Побрызгайте обувь изнутри, большее внимание уделяя тем местам, в которых вам давит обувь.

Как растянуть тесную обувь без дорогих спецсредств: инструкция

  • Возьмите любую камеру для велосипеда.
  • Вставьте камеру в обувь, так чтобы ниппель остался снаружи.
  • Накачайте камеру так, чтобы обувь сильно не деформировалась.
  • Оставьте так до полного высыхания.

Как растянуть тесную обувь без дорогих спецсредств: инструкция

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Также читайте, почему следует выбросить пластиковые вешалки для одежды, и как лучше развешивать вещи.

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