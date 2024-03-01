Як розпізнати скручування пробігу: зверніть увагу на такі деталі

Зрозуміти, що пробіг був скручений, буває складно. Однак є певні ознаки, що ви зіштовхнулися з нечесним продавцем.

Косметична зношеність. Подивіться на стан кузова, бамперів, фар, дверей та днища. Якщо бачите невідповідності між загальним станом авто та заявленим пробігом, то це може свідчити про скручений пробіг.

Математичний розрахунок. Попросіть продавця розповісти про історію експлуатацію автомобіля - скільки їздили, на які відстані, чи тільки по місту й таке інше. Якщо середній річний пробіг, розрахований на основі цих даних суттєво відрізняється від поточного пробігу, це може вказувати на можливість скручування пробігу.

Записи з технічного обслуговування. Уважно подивіться на записи з обслуговування, зазначені в сервісній книжці. Якщо є пропуск обов'язкових технічних оглядів або кілометраж при кожному обслуговуванні виглядає підозріло чи не відповідно, це може бути ознакою маніпуляцій з пробігом.

Інтернет-дослідження. Перевірте VIN-код автомобіля в базах даних, доступних в інтернеті. Це допоможе переконатися, що надана інформація про пробіг відповідає даним, зареєстрованим у державних базах.

Внутрішній огляд. Проведіть також огляд автомобіля всередині. Подивіться на стан салону, рульового колеса, педалей та інших предметів інтер'єру. Якщо в авто заявлений низький пробіг, але салон виглядає сильно зношеним, то це може вказувати на скручений пробіг.