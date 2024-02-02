Чи потрібна запаска в авто і чим її можна замінити: переваги та недоліки варіантів

Питання в заголовку не таке вже пусте, адже при нинішніх великих колесах п’яте з них займає в багажнику чимало корисного місця. Є кілька варіантів виграти трохи простору за його рахунок, але наскільки вони робочі?

Про те, чи можна справді обійтися без запаски в автомобілі, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Шина, як і на зорі автомобілізації сто років тому – одна з найуразливіших частин машини. Коли гума не витримує протистояння з сюрпризами шляхів, водій згадує запасне колесо – а його може не бути в багажнику по цілком об’єктивним причинам.

Докатка

Цей замінник за функціоналом є одним з найближчих до повнорозмірної запаски. Докатками часто комплектують автомобілі просто на заводі, а крім того, будь-який водій може підібрати собі підходящу на шроті чи авторинку.

Мінуси докатки такі:

Все одно потребує чимало місця;

Обмежує швидкість руху через малий діаметр;

Вразлива до вибоїн на шляху, бо має шину малого профілю.

Клей з компресором

Поширений варіант в європейських комплектаціях багатьох популярних і в Україні моделей. Це комплект, який складається з електричного компресора (підключається до розетки підкурювача) і балончика з препаратом (підключається до шланга компресора). Одночасно з накачуванням пробитої шини компресор нагнітає у неї речовину, яка, потрапивши у місце проколу, герметизує його. У продажу є багато оригінальних комплектів від штатної комплектації різних машин.

Мінуси ремкомплекту з компресором такі:

Не допомагає при більш-менш значному розрізі шини, ефективний лише при проколах;

Балончик з реактивом має певний термін зберігання і час від часу потребує заміни;

Строго кажучи, цей ремонт не є остаточним – після повернення до цивілізації бажано відвідати шиномонтаж для більш якісного ремонту;

Потребує певної вправності при користуванні – тобто для швидкого досягнення результату краще завчасно потренуватись.

Шнури і шило

Засіб для водіїв, які мають певні слюсарні навички. Взагалі це спосіб ремонту покришок на шиномонтажі, але він цілком відтворюваний і в польових умовах. Суть способу проста: в пробоїну вставляється такий собі джгутик, змащений клеєм – після висихання якого отвір герметизується. До ремкомплекту входять джгутики, клей і два інструменти – спеціальне шило для проштовхування шнура в отвір і очищувач отвору. Важливо, що для ремонту не завжди потрібно знімати пошкоджене колесо.

Мінуси ремкомплекту з джгутиками:

Не завжди просто знайти місце проколу;

Потрібні певні зусилля для прочищення отвору і встановлення шнура.

Телефон

Якщо автомобіль постійно працює в каботажному режимі в межах одного населеного пункту, і дороги цього населеного пункту доглянуті, в принципі можна не возити з собою ані запаску, ані її замінники. А натомість мати угоду з одним-двома такими ж колегами-водіями про взаємну допомогу у вигляді підвезення запасного колеса чи транспортування вашого з діркою на шиномонтаж і назад.

Превентивні заходи

Нарешті скажемо, що в більшості українських населених пунктів цілком реально роками їздити без пошкоджень шин. Але, крім вродженого фарту тут потрібні водійський досвід і підвищена уважність – але щодо останньої можна сказати, що для людини за кермом вона береже не тільки шини, а й масу більш важливих речей.

Якщо коротко

Як і в багатьох інших навколоавтомобільних ситуаціях, все залежить від умов, в яких експлуатується ваш транспортний засіб. Там, де погані шляхи і ймовірність пробити шину велика, або там, де техдопомоги доведеться чекати годинами, слід мати хороше п’яте колесо. А в межах великого міста буде достатньо якогось альтернативного рішення. І ще важливий чинник – значущість ваших поїздок. Якщо через затримку в дорозі можуть статися великі фінансові чи інші втрати, вам потрібна повноцінна запаска, а якщо ви всього лише спізнитеся, скажімо, в сауну, то можна покладатися на інший, менш надійний варіант.