Як розпізнати перелом і надати першу допомогу: медична інструкція

Коли на вулиці ожеледиця, відвідувачів травмпунктів стає більше. Добре, якщо звертаються з простими забоями або синцями, проте наслідком падіння на льоду може стати й перелом.
Які бувають переломи та що в такому випадку робити розповіли в Telegram-каналі МОЗ.
Медицина розрізняє два типи переломів: відкритий і закритий. З назв очевидно, що відкритий перелом видно ззовні, і він є набагато гіршим за симптоматикою. Закритий перелом ви можете навіть не відчути відразу.
Для усіх переломів характерні:
Відкритий перелом характеризується відкритою раною, яка болить і, можливо, кровоточить. При закритому переломі шкіра залишається цілісною, однак на місці травми може з'явитися гематома, синець або набряк. Ви також будете відчувати біль.
Узимку кількість переломів стає більшою (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
При відкритому переломі потрібно:
Якщо перелом закритого типу:
Раніше ми розповідали, що не можна робити, коли в дитини болить вухо.
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