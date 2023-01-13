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Як розпізнати перелом і надати першу допомогу: медична інструкція

Що робити в разі перелому (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Коли на вулиці ожеледиця, відвідувачів травмпунктів стає більше. Добре, якщо звертаються з простими забоями або синцями, проте наслідком падіння на льоду може стати й перелом.

Які бувають переломи та що в такому випадку робити розповіли в Telegram-каналі МОЗ.

Які бувають типи переломів

Медицина розрізняє два типи переломів: відкритий і закритий. З назв очевидно, що відкритий перелом видно ззовні, і він є набагато гіршим за симптоматикою. Закритий перелом ви можете навіть не відчути відразу.

Для усіх переломів характерні:

  • різкий біль при будь-яких рухах і навантаженнях
  • зміна положення та форми кінцівки
  • укорочення кінцівки
  • порушення функцій кінцівки
  • набряклість і синець в зоні перелому

Відкритий перелом характеризується відкритою раною, яка болить і, можливо, кровоточить. При закритому переломі шкіра залишається цілісною, однак на місці травми може з'явитися гематома, синець або набряк. Ви також будете відчувати біль.

Узимку кількість переломів стає більшою (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Перша домедична допомога в разі переломів

При відкритому переломі потрібно:

  • розрізати одяг та оглянути рану
  • зупинити кровотечу, якщо вона є, пов'язкою або джгутом
  • накласти на рану стерильну пов'язку
  • зайняти положення, яка завдає найменше болю
  • знерухомити ушкоджену кінцівку, якщо ви вмієте це робити
  • вкрити постраждалого теплою ковдрою
  • викликати швидку

Якщо перелом закритого типу:

  • займіть положення, при якому найменше болітиме
  • знерухомте ушкоджену кінцівку, якщо ви вмієте це робити
  • вкрийте постраждалого теплою ковдрою
  • викличте швидку

Раніше ми розповідали, що не можна робити, коли в дитини болить вухо.

Читайте також, що не можна їсти при болі в горлі.

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лідМінстерство охорони здоров'я України