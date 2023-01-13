Как распознать перелом и оказать первую помощь: медицинская инструкция

Когда на улице гололед, посетителей травмпунктов становится больше. Хорошо, если обращаются с простыми ушибами или синяками, однако следствием падения на льду может стать и перелом.
Какие бывают переломы и что в таком случае делать рассказали в Telegram-канале Минздрава.
Медицина различает два типа переломов: открытый и закрытый. Из названий очевидно, что открытый перелом виден извне, и он гораздо хуже по симптоматике. Закрытый перелом вы можете даже не ощутить сразу.
Для всех переломов характерны:
Открытый перелом характеризуется открытой раной, которая болит и, возможно, кровоточит. При закрытом переломе кожа остается целостной, однако на месте травмы может появиться гематома, синяк или отек. Вы также будете чувствовать боль.
Зимой количество переломов становится больше (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
При открытом переломе требуется:
Если перелом закрытого типа:
Раньше мы рассказывали, что нельзя делать, когда у ребенка болит ухо.
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