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Как распознать перелом и оказать первую помощь: медицинская инструкция

Что делать при переломе (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Когда на улице гололед, посетителей травмпунктов становится больше. Хорошо, если обращаются с простыми ушибами или синяками, однако следствием падения на льду может стать и перелом.

Какие бывают переломы и что в таком случае делать рассказали в Telegram-канале Минздрава.

Какие бывают типы переломов

Медицина различает два типа переломов: открытый и закрытый. Из названий очевидно, что открытый перелом виден извне, и он гораздо хуже по симптоматике. Закрытый перелом вы можете даже не ощутить сразу.

Для всех переломов характерны:

  • резкая боль при любых движениях и нагрузках
  • изменение положения и формы конечности
  • укорочение конечности
  • нарушение функций конечности
  • отечность и синяк в зоне перелома

Открытый перелом характеризуется открытой раной, которая болит и, возможно, кровоточит. При закрытом переломе кожа остается целостной, однако на месте травмы может появиться гематома, синяк или отек. Вы также будете чувствовать боль.

Зимой количество переломов становится больше (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Первая домедицинская помощь в случае переломов

При открытом переломе требуется:

  • разрезать одежду и осмотреть рану
  • остановить кровотечение, если оно есть, повязкой или жгутом
  • наложить на рану стерильную повязку
  • занять положение, которое причиняет малейшую боль
  • обездвижить поврежденную конечность, если вы умеете это делать
  • укрыть пострадавшего теплым одеялом
  • вызвать скорую

Если перелом закрытого типа:

  • займите положение, при котором менее всего будет болеть
  • обездвижьте поврежденную конечность, если вы умеете это делать
  • укройте пострадавшего теплым одеялом
  • вызовите скорую

Раньше мы рассказывали, что нельзя делать, когда у ребенка болит ухо.

Читайте также, что нельзя есть при болях в горле.

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лідМинистерство здравоохранения Украины