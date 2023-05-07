Як розпізнати пасивного агресора і не стати його жертвою: психолог дала поради

Пасивну агресію буває складно розпізнати, бо вона не передбачає крику, фізичного насилля чи відвертого приниження. Втім вона теж є небезпечною і може психологічно травмувати людину.
Про те, як розпізнати пасивного агресора та протистояти йому, розповіла психолог Світлана Олійник на своїй сторінці в Instagram.
Експерт пояснює, що пасивну агресію розпізнати складніше, бо порівняно із відкритою формою, де все й так зрозуміло, то тут слід вміти помічати тривожні моменти поведінці в оточуючих.
"З відкритою агресією все чітко й зрозуміло - на тебе кричать, обзивають, кажуть, що зляться - значить проявляють агресію. В відповідь теж хочеться дискутувати, злитися чи заховатися. Але, є випадки, коли тобі "нічого такого не кажуть/не роблять", а внутрішньо підіймається ураган почуттів, як при прямій агресії. Розуміння, чому так відбувається, немає, всередині багато люті, а людина поряд ще й може звинуватити тебе в агресивній чи неадекватній поведінці", - каже психолог.
Коли вже людина починає розрізняти пасивну агресію, дуже по-іншому підсвічуються стосунки.
Основа пасивно-агресивної поведінки - подавлення гніву.
Ось найчастіші форми її прояву:
"Пасивні агресори не відчувають себе володарями своєї долі, постійно когось винять за невдачі в своєму житті", - каже психолог.
"Якщо дана форма близька вам чи рідним - пам'ятайте, що пасивна агресія - це набута форма поведінки. Можна навчитися виражати свою злість та незадоволення в конструктивній формі, що допоможе покращити стосунки та зробити їх щирими", - пояснює психолог.
Пасивні агресори уникають прямого конфлікту, вони переконані, що злість треба приховувати. Вони кажуть, що все в порядку, все ок, в той час, коли голос і міміка показують протилежне.
Прямо сказати про свої потреби і прохання для них нереально. Вони тиснуть на почуття провини і жалість, щоб не просити, а ви самі запропонували допомогу, при цьому особливої вдячності вони не відчувають.
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