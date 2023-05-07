Как распознать пассивного агрессора и не стать его жертвой: психолог дала советы

Пассивную агрессию бывает сложно распознать, потому что она не предполагает крика, физического насилия или откровенного унижения. Однако она тоже опасна и может психологически травмировать человека.
О том, как распознать пассивного агрессора и противостоять ему, рассказала психолог Светлана Олейник на своей странице в Instagram.
Эксперт объясняет, что пассивную агрессию распознать сложнее, потому что по сравнению с открытой формой, где все и так понятно, здесь следует уметь замечать тревожные моменты в поведении у окружающих.
"С открытой агрессией все четко и понятно - на тебя кричат, обзывают, говорят, что злятся - значит проявляют агрессию. В ответ тоже хочется дискутировать, злиться или спрятаться. Но есть случаи, когда тебе "ничего такого не говорят/не делают", а внутри поднимается ураган чувств, как при прямой агрессии. Понимания, почему так происходит, нет, внутри много ярости, а человек рядом еще и может обвинить тебя в агрессивном или неадекватном поведении", - говорит психолог.
Когда человек начинает различать пассивную агрессию, очень по-другому подсвечиваются отношения.
Основа пассивно-агрессивного поведения - подавление гнева.
Вот самые частые формы его проявления:
"Пассивные агрессоры не чувствуют себя обладателями своей судьбы, постоянно кого-то изъят за неудачи в своей жизни", - говорит психолог.
"Если данная форма близка вам или родным - помните, что пассивная агрессия - это приобретенная форма поведения. Можно научиться выражать свою злобу и неудовольствие в конструктивной форме, что поможет улучшить отношения и сделать их искренними", - объясняет психолог.
Пассивные агрессоры избегают прямого конфликта, они убеждены, что злость надо скрывать. Они говорят, что все в порядке, все хорошо, в то время, когда голос и мимика показывают обратное.
Прямо сказать о своих потребностях и просьбах для них нереально. Они давят на чувство вины и жалость, чтобы не просить, а вы сами предложили помощь, при этом особой благодарности они не испытывают.
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