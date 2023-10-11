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Як розпізнати неякісну ковбасу в магазині: список тривожних ознак

Як вибрати якісну ковбасу в магазині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ковбаса - дуже частий гість на столі. Тому до вибору потрібно підходити уважно, щоб продукт був якісним і мав хороший склад. Особливо обережними потрібно бути під час купівлі домашньої ковбаси.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Держпродспоживслужби.

Що повинно бути вказано на упаковці

Під час купівлі ковбаси варто звернути увагу на упаковку. Там повинна міститись певна інформація, а саме:

  • назва товару
  • інформація про інгредієнти
  • назву та місце діяльності виробника
  • точна інформація про кількість вмісту
  • інформація про правильне зберігання продукту

Як вибрати ковбасу в магазині

Під час купівлі продукту варто звернути увагу на такі деталі:

  • обирайте продукт, виготовлений за державними стандартами
  • у складі ковбаси повинне бути м'ясо, а не м'ясо механічного обвалювання
  • слідкуйте, щоб з м'ясного виробу не текла вода - це може свідчити про додаткову обробку продукту.
  • якщо продукт перебуває у вакуумній упаковці, перевірте її цілісність
  • якісна ковбаса не повинна містити глютамату натрію (тобто підсилювача смаку), який може викликати звикання
  • варена ковбаса повинна складатися на 90% з м’яса

Важливим є санітарні умови під час приготування саме домашньої ковбаси. Досить часто навіть у м’ясних стравах промислового виробництва спеціалісти знаходять патогенну мікрофлору.

Бактеріологічні дослідження є обов'язковими для всіх продуктів перед вживанням у їжу. Такі мікроорганізми - загроза для здоров’я людини. У кращому випадку можна обмежитись шлунково-кишковими захворюваннями.

Ознаки неякісної ковбаси

Категорично не рекомендується брати ковбасу, яка має такі ознаки:

  • дуже яскравий колір ковбаси - тривожний дзвіночок. Натуральна ковбаса повинна мати сірий колір. Сиров'ялені ковбаси навпаки повинні мати насичений темний колір - це свідчить про наявність в складі конини або яловичини
  • ковбаси і сосиски невисокої якості зазвичай упаковують в неїстівні оболонки
  • білий наліт на сиров'яленій і сирокопченій ковбасі допускається. Також є окремі види ковбас з благородною цвіллю. В інших випадках ковбасу з нальотом купувати не можна.
  • якщо склад ковбаси написаний дрібно і нерозбірливо і його важко прочитати - краще не брати такий продукт
  • якщо в ковбасі є сало - воно має бути білого кольору, без жовтизни

 

Раніше ми повідомляли, які речовини перетворюють ковбасу на "отруту".

Також ми писали, як швидко очистити ковбасу чи сосиски від шкірки.

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