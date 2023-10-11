Як розпізнати неякісну ковбасу в магазині: список тривожних ознак

Що повинно бути вказано на упаковці

Під час купівлі ковбаси варто звернути увагу на упаковку. Там повинна міститись певна інформація, а саме:

назва товару

інформація про інгредієнти

назву та місце діяльності виробника

точна інформація про кількість вмісту

інформація про правильне зберігання продукту

Як вибрати ковбасу в магазині

Під час купівлі продукту варто звернути увагу на такі деталі:

обирайте продукт, виготовлений за державними стандартами

у складі ковбаси повинне бути м'ясо, а не м'ясо механічного обвалювання

слідкуйте, щоб з м'ясного виробу не текла вода - це може свідчити про додаткову обробку продукту.

якщо продукт перебуває у вакуумній упаковці, перевірте її цілісність

якісна ковбаса не повинна містити глютамату натрію (тобто підсилювача смаку), який може викликати звикання

варена ковбаса повинна складатися на 90% з м’яса

Важливим є санітарні умови під час приготування саме домашньої ковбаси. Досить часто навіть у м’ясних стравах промислового виробництва спеціалісти знаходять патогенну мікрофлору.

Бактеріологічні дослідження є обов'язковими для всіх продуктів перед вживанням у їжу. Такі мікроорганізми - загроза для здоров’я людини. У кращому випадку можна обмежитись шлунково-кишковими захворюваннями.

Ознаки неякісної ковбаси

Категорично не рекомендується брати ковбасу, яка має такі ознаки: