Як розпізнати неякісну ковбасу в магазині: список тривожних ознак

Ковбаса - дуже частий гість на столі. Тому до вибору потрібно підходити уважно, щоб продукт був якісним і мав хороший склад. Особливо обережними потрібно бути під час купівлі домашньої ковбаси.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Держпродспоживслужби.
Що повинно бути вказано на упаковці
Під час купівлі ковбаси варто звернути увагу на упаковку. Там повинна міститись певна інформація, а саме:
назва товару
інформація про інгредієнти
назву та місце діяльності виробника
точна інформація про кількість вмісту
інформація про правильне зберігання продукту
Як вибрати ковбасу в магазині
Під час купівлі продукту варто звернути увагу на такі деталі:
обирайте продукт, виготовлений за державними стандартами
у складі ковбаси повинне бути м'ясо, а не м'ясо механічного обвалювання
слідкуйте, щоб з м'ясного виробу не текла вода - це може свідчити про додаткову обробку продукту.
якщо продукт перебуває у вакуумній упаковці, перевірте її цілісність
якісна ковбаса не повинна містити глютамату натрію (тобто підсилювача смаку), який може викликати звикання
варена ковбаса повинна складатися на 90% з м’яса
Важливим є санітарні умови під час приготування саме домашньої ковбаси. Досить часто навіть у м’ясних стравах промислового виробництва спеціалісти знаходять патогенну мікрофлору.
Бактеріологічні дослідження є обов'язковими для всіх продуктів перед вживанням у їжу. Такі мікроорганізми - загроза для здоров’я людини. У кращому випадку можна обмежитись шлунково-кишковими захворюваннями.
Ознаки неякісної ковбаси
Категорично не рекомендується брати ковбасу, яка має такі ознаки:
дуже яскравий колір ковбаси - тривожний дзвіночок. Натуральна ковбаса повинна мати сірий колір. Сиров'ялені ковбаси навпаки повинні мати насичений темний колір - це свідчить про наявність в складі конини або яловичини
ковбаси і сосиски невисокої якості зазвичай упаковують в неїстівні оболонки
білий наліт на сиров'яленій і сирокопченій ковбасі допускається. Також є окремі види ковбас з благородною цвіллю. В інших випадках ковбасу з нальотом купувати не можна.
якщо склад ковбаси написаний дрібно і нерозбірливо і його важко прочитати - краще не брати такий продукт
якщо в ковбасі є сало - воно має бути білого кольору, без жовтизни