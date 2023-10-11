Как распознать некачественную колбасу в магазине: список тревожных признаков

Что должно быть указано на упаковке

При покупке колбасы следует обратить внимание на упаковку. Там должна содержаться определенная информация, а именно:

название товара

информация об ингредиентах

название и место деятельности производителя

точная информация о количестве содержания

информация о правильном хранении продукта

Как выбрать колбасу в магазине

При покупке продукта следует обратить внимание на следующие детали:

выбирайте продукт, изготовленный по государственным стандартам

в составе колбасы должно быть мясо, а не мясо механического обваливания

следите, чтобы из мясного изделия не текла вода - это может свидетельствовать о дополнительной обработке продукта

если продукт находится в вакуумной упаковке, проверьте его целостность

качественная колбаса не должна содержать глютамат натрия (усилителя вкуса), который может вызвать привыкание

вареная колбаса должна состоять на 90% из мяса

Важны санитарные условия при приготовлении именно домашней колбасы. Довольно часто даже в мясных блюдах промышленного производства специалисты находят патогенную микрофлору.

Бактериологические исследования обязательны для всех продуктов перед употреблением в пищу. Такие микроорганизмы - угроза для здоровья человека. В лучшем случае можно ограничиться желудочно-кишечными заболеваниями.

Признаки некачественной колбасы

Категорически не рекомендуется брать колбасу, которая имеет следующие признаки: