Как распознать некачественную колбасу в магазине: список тревожных признаков

Колбаса - очень частый гость на столе. Поэтому к выбору нужно подходить внимательно, чтобы продукт был качественным и обладал хорошим составом. Особенно осторожными нужно быть при покупке домашней колбасы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Госпродпотребслужбы.
Что должно быть указано на упаковке
При покупке колбасы следует обратить внимание на упаковку. Там должна содержаться определенная информация, а именно:
название товара
информация об ингредиентах
название и место деятельности производителя
точная информация о количестве содержания
информация о правильном хранении продукта
Как выбрать колбасу в магазине
При покупке продукта следует обратить внимание на следующие детали:
выбирайте продукт, изготовленный по государственным стандартам
в составе колбасы должно быть мясо, а не мясо механического обваливания
следите, чтобы из мясного изделия не текла вода - это может свидетельствовать о дополнительной обработке продукта
если продукт находится в вакуумной упаковке, проверьте его целостность
качественная колбаса не должна содержать глютамат натрия (усилителя вкуса), который может вызвать привыкание
вареная колбаса должна состоять на 90% из мяса
Важны санитарные условия при приготовлении именно домашней колбасы. Довольно часто даже в мясных блюдах промышленного производства специалисты находят патогенную микрофлору.
Бактериологические исследования обязательны для всех продуктов перед употреблением в пищу. Такие микроорганизмы - угроза для здоровья человека. В лучшем случае можно ограничиться желудочно-кишечными заболеваниями.
Признаки некачественной колбасы
Категорически не рекомендуется брать колбасу, которая имеет следующие признаки:
очень яркий цвет колбасы - тревожный колокольчик. Натуральная колбаса должна иметь серый цвет. Сыровяленые колбасы наоборот должны иметь насыщенный темный цвет - это свидетельствует о наличии в составе конины или говядины
колбасы и сосиски невысокого качества обычно упаковывают в несъедобные оболочки
белый налет на сыровяленой и сырокопченой колбасе допускается. Также есть отдельные виды колбас с благородной плесенью. В других случаях колбасу с налетом покупать нельзя.
если состав колбасы написан мелко и неразборчиво и его трудно прочесть - лучше не брать такой продукт
если в колбасе есть сало - оно должно быть белого цвета, без желтизны