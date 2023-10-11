Як розпізнати неякісну ковбасу в магазині: список тривожних ознак
Ковбаса - дуже частий гість на столі. Тому до вибору потрібно підходити уважно, щоб продукт був якісним і мав хороший склад. Особливо обережними потрібно бути під час купівлі домашньої ковбаси.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Держпродспоживслужби.
Що повинно бути вказано на упаковці
Під час купівлі ковбаси варто звернути увагу на упаковку. Там повинна міститись певна інформація, а саме:
- назва товару
- інформація про інгредієнти
- назву та місце діяльності виробника
- точна інформація про кількість вмісту
- інформація про правильне зберігання продукту
Якщо на ковбасі є термін придатності, дотримуйтеся його. Заморозьте продукт, якщо ви не можете його спожити протягом рекомендованого часу.
Як вибрати ковбасу в магазині
Під час купівлі продукту варто звернути увагу на такі деталі:
- обирайте продукт, виготовлений за державними стандартами
- у складі ковбаси повинне бути м'ясо, а не м'ясо механічного обвалювання
- слідкуйте, щоб з м'ясного виробу не текла вода - це може свідчити про додаткову обробку продукту.
- якщо продукт перебуває у вакуумній упаковці, перевірте її цілісність
- якісна ковбаса не повинна містити глютамату натрію (тобто підсилювача смаку), який може викликати звикання
- варена ковбаса повинна складатися на 90% з м’яса
Важливим є санітарні умови під час приготування саме домашньої ковбаси. Досить часто навіть у м’ясних стравах промислового виробництва спеціалісти знаходять патогенну мікрофлору.
Бактеріологічні дослідження є обов'язковими для всіх продуктів перед вживанням у їжу. Такі мікроорганізми - загроза для здоров’я людини. У кращому випадку можна обмежитись шлунково-кишковими захворюваннями.
Ознаки неякісної ковбаси
Категорично не рекомендується брати ковбасу, яка має такі ознаки:
- дуже яскравий колір ковбаси - тривожний дзвіночок. Натуральна ковбаса повинна мати сірий колір. Сиров'ялені ковбаси навпаки повинні мати насичений темний колір - це свідчить про наявність в складі конини або яловичини
- ковбаси і сосиски невисокої якості зазвичай упаковують в неїстівні оболонки
- білий наліт на сиров'яленій і сирокопченій ковбасі допускається. Також є окремі види ковбас з благородною цвіллю. В інших випадках ковбасу з нальотом купувати не можна.
- якщо склад ковбаси написаний дрібно і нерозбірливо і його важко прочитати - краще не брати такий продукт
- якщо в ковбасі є сало - воно має бути білого кольору, без жовтизни
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