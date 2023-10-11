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Как распознать некачественную колбасу в магазине: список тревожных признаков

Среда 11 октября 2023 19:03
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Как распознать некачественную колбасу в магазине: список тревожных признаков Как выбрать качественную колбасу в магазине (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Колбаса - очень частый гость на столе. Поэтому к выбору нужно подходить внимательно, чтобы продукт был качественным и обладал хорошим составом. Особенно осторожными нужно быть при покупке домашней колбасы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Госпродпотребслужбы.

Что должно быть указано на упаковке

При покупке колбасы следует обратить внимание на упаковку. Там должна содержаться определенная информация, а именно:

  • название товара
  • информация об ингредиентах
  • название и место деятельности производителя
  • точная информация о количестве содержания
  • информация о правильном хранении продукта

Если на колбасе есть срок годности, соблюдайте его. Заморозьте продукт, если вы не можете его употребить в течение рекомендуемого времени.

Как выбрать колбасу в магазине

При покупке продукта следует обратить внимание на следующие детали:

  • выбирайте продукт, изготовленный по государственным стандартам
  • в составе колбасы должно быть мясо, а не мясо механического обваливания
  • следите, чтобы из мясного изделия не текла вода - это может свидетельствовать о дополнительной обработке продукта
  • если продукт находится в вакуумной упаковке, проверьте его целостность
  • качественная колбаса не должна содержать глютамат натрия (усилителя вкуса), который может вызвать привыкание
  • вареная колбаса должна состоять на 90% из мяса

Важны санитарные условия при приготовлении именно домашней колбасы. Довольно часто даже в мясных блюдах промышленного производства специалисты находят патогенную микрофлору.

Бактериологические исследования обязательны для всех продуктов перед употреблением в пищу. Такие микроорганизмы - угроза для здоровья человека. В лучшем случае можно ограничиться желудочно-кишечными заболеваниями.

Признаки некачественной колбасы

Категорически не рекомендуется брать колбасу, которая имеет следующие признаки:

  • очень яркий цвет колбасы - тревожный колокольчик. Натуральная колбаса должна иметь серый цвет. Сыровяленые колбасы наоборот должны иметь насыщенный темный цвет - это свидетельствует о наличии в составе конины или говядины
  • колбасы и сосиски невысокого качества обычно упаковывают в несъедобные оболочки
  • белый налет на сыровяленой и сырокопченой колбасе допускается. Также есть отдельные виды колбас с благородной плесенью. В других случаях колбасу с налетом покупать нельзя.
  • если состав колбасы написан мелко и неразборчиво и его трудно прочесть - лучше не брать такой продукт
  • если в колбасе есть сало - оно должно быть белого цвета, без желтизны

Ранее мы сообщали, какие вещества превращают колбасу в "яд".

Также мы писали, как быстро очистить колбасу или сосиски от кожуры.

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