Як розпізнати людину, яка може наврочити і вкрасти удачу

Деякі люди можуть навмисно чи несвідомо впливати на ваше життя, приносячи нещастя. Важливо навчитися розпізнавати таких людей, щоб захистити себе від їх негативного впливу.
РБК-Україна (проект Styler) розказує, що таке пристріт і як його позбутися.
Пристріт - це негативна енергія, яку людина може навмисно або випадково спрямувати на інших. Цікаво, що такий вплив можуть здійснювати не тільки маги чи чаклуни, але й звичайні люди, які накопичили в собі багато негативу.
Часто причиною пристріту стають заздрість або злі наміри. Люди, які випромінюють подібну енергію, не бажають добра іншим, і їхні думки спрямовані на шкоду.
Хоча пристріт іноді використовується як пояснення особистих невдач, деякі науковці припускають, що енергетичний вплив на біополе людини дійсно можливий.
Визначити наявність псування можна за допомогою спеціальних обрядів, але є також низка ознак, які можуть свідчити про вплив негативної енергії. На що слід звернути увагу:
Хоча деякі з цих симптомів можна пояснити втомою або тимчасовими труднощами, якщо вони тривають довгий час і накопичуються, варто задуматися про можливість псування.
Існує кілька способів, які допомагають зняти вроки. Один із найпростіших - вмитися холодною водою три рази, проводячи мокрими руками по голові, щоб очистити себе від негативної енергії.
Для захисту від пристріту люди користуються різними методами. Наприклад, вони носять червону нитку на зап'ясті або приколюють шпильку на зворотний бік одягу. Також багато хто вірить у силу натільного хреста та молитов, які можуть захистити від негативного впливу. Деякі звертаються до цілителів для допомоги в таких ситуаціях.
Молитовне прохання слід читати тричі, і після кожного прочитання необхідно глибоко вклонитися. Таке очищення допомагає позбутися проклять і пристріту. Молитву слід читати таким чином:
Регулярне виконання такого обряду сприяє відновленню внутрішнього спокою й захисту від шкідливих впливів.
Згідно з повір'ями, пристріт можуть навести люди з негативною енергетикою. Такі особи зазвичай мають мало друзів і уникають спілкування. Їх погляд може викликати дискомфорт у людей.
Люди, які роздають нещирі компліменти або намагаються бути надмірно ласкавими, також можуть мати негативний вплив. Заздрісні особи, у яких не все ладиться в житті, можуть приносити негатив.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти "Good House", "Ґанок".