Как распознать человека, который может сглазить и украсть удачу

Некоторые люди могут нарочно или бессознательно влиять на вашу жизнь, принося несчастье. Важно научиться распознавать таких людей, чтобы оградить себя от их негативного влияния.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что такое сглаз и как от него избавиться.
Сглаз - это негативная энергия, которую человек может намеренно или случайно направить на других. Интересно, что такое влияние могут оказывать не только маги или колдуны, но и обычные люди, накопившие в себе много негатива.
Часто причиной сглаза становятся зависть или злые намерения. Люди, излучающие подобную энергию, не желают добра другим, и их мнения направлены во вред.
Хотя сглаз иногда используется как объяснение личных неудач, некоторые ученые предполагают, что энергетическое влияние на биополе человека действительно возможно.
Определить наличие порчи можно с помощью специальных обрядов, но есть ряд признаков, которые могут свидетельствовать о влиянии негативной энергии. На что следует обратить внимание:
Хотя некоторые из этих симптомов можно объяснить усталостью или временными затруднениями, если они продолжаются долгое время и накапливаются, стоит задуматься о возможности порчи.
Существует несколько способов, помогающих снять уроки. Один из самых простых - умыться холодной водой три раза, проводя мокрыми руками по голове, чтобы очистить себя от отрицательной энергии.
Для защиты от сглаза люди пользуются разными методами. Например, они носят красную нить на запястье или прикалывают шпильку на обратную сторону одежды. Многие верят в силу нательного креста и молитв, которые могут защитить от негативного влияния. Некоторые обращаются к целителям за помощью в таких ситуациях.
Молитвенную просьбу следует читать трижды, и после каждого прочтения необходимо глубоко поклониться. Такое очищение помогает избавиться от проклятий и сглаза. Молитву следует читать следующим образом:
Регулярное исполнение такого обряда способствует восстановлению внутреннего покоя и защите от вредных воздействий.
Согласно поверьям, сглаз могут навести люди с негативной энергетикой. Такие лица обычно имеют мало друзей и избегают общения. Их взгляд может вызвать дискомфорт у людей.
Люди, раздающие неискренние комплименты или пытающиеся быть чрезмерно ласковыми, также могут оказать негативное влияние. Завистливые лица, у которых не все ладится в жизни, могут приносить негатив.
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При написании материала были использованы источники: сайты "Good House", "Ґанок".