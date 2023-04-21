Як розпізнати людину із психопатією і не попастись на її маніпуляції

Як розпізнати людину із психопатією

"Люди з розладами особистості часто дуже легко привертають нашу увагу, закохують в себе харизмою та будують дуже привабливий образ. Небезпека спілкування полягає в тому, що психопатія робить їх не чутливими до потреб та емоцій інших людей, а значить вони легко вдаються до обману та маніпуляцій заради своїх цілей", - пояснюють психологи.

Експерти наголошують, що вони жодним чином не хочуть стигматизувати людей з психопатією і не вважають їх монстрами, яких треба обходити стороною.

"Але важливо помічати таких людей у своєму оточенні, щоб не вестись на провокації, а також фільтрувати інформацію - люди з нарцисичним розладом, наприклад, дуже часто є впливовими публічними особами", - кажуть психологи.

Вони називають кілька ознак, за якими можна розпізнати людину із психопатією.

Гра в холодне-гаряче

У поведінці людини із психопатією ви можете помітити певний патерн: і в романтичних, і в дружніх стосунках все починається із "бомбардування любов'ю". Людина прагне проводити з вами час, щиро цікавиться та захоплюється вами, аж раптом в один день перестає виходити на зв'язок. Чи починає дозволяти собі їдкі коментарі, образливі жарти та зверхньо оцінювати те, що для вас є цінним.

У такій ситуації слід пам'ятати, що справа не у вас і не у вашій поведінці.

Ідеалізація та знецінення - це те, що постійно відчувають люди із розладами особистості. Вони ставлять людину на п'єдестал, а потім так само швидко скидають її з нього.

Хибне співчуття

У всіх матеріалах про психопатію перше, що ми дізнаємося про симптоми - це відсутність емпатії. Але розпізнати її не так легко. Деякі види розладів особистості не роблять людину антисоціальною.

Тобто умовний нарцис дуже добре розуміє умови суспільства та може їх дотримуватися. А бути чемним та чуйним до чужих емоцій - це норма нашого соціуму.

Людина із психопатією демонструє хибне співчуття лише в тому випадку, коли бачить особисту вигоду в цьому. Наприклад хизується своєю допомогою іншим, щоб отримати увагу та схвалення.

Поведінка, що конфліктує із соціальними нормами

Як ви ставитесь до брехні? Порушення законів? Корупції та шахрайства? Абсолютна більшість з нас намагаються жити так, щоб уникати участі у подібних ситуаціях.

Але людина з психопатією не бачить нічого поганого, щоб користуватися будь-якими способами покращити свій фінансовий стан або положення у суспільстві.

Особистісний розлад робить людину не чутливою до сорому. Рівно навпаки: вона буде пишатися тим, що уникнула покарання, викрутилась із ситуації та обернула все на свою користь.

Нестабільна самооцінка

Згадайте пункт про гру в холодне-гаряче, на таких самих гойдалках сидить людина із психопатією, коли оцінює себе. Вам може здаватись, що в людини неадекватно висока самооцінка, але насправді похвала у свою адресу, перерахування регалій та хвастощі можуть бути пошуком валідації.

Такі люди знаходяться у постійній гонитві за схваленням та любов'ю, бо не знають, хто вони є насправді. Єдиний спосіб оцінити себе - поглянути на себе очима іншого. Через це критика може викликати у людини з розладом особистості надпотужну реакцію.