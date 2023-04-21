Как распознать человека с психопатией и не попасться на его манипуляции

Как распознать человека с психопатией

"Люди с расстройствами личности часто очень легко привлекают наше внимание, влюбляют в себя харизмой и строят очень привлекательный образ. Опасность общения заключается в том, что психопатия делает их не чувствительными к потребностям и эмоциям других людей, а значит они легко прибегают к обману и манипуляциям "ради своих целей", - объясняют психологи.

Эксперты отмечают, что они никоим образом не хотят стигматизировать людей с психопатией и не считают их монстрами, которых нужно обходить стороной.

"Но важно замечать таких людей в своем окружении, чтобы не вестись на провокации, а также фильтровать информацию - люди с нарциссическим расстройством, например, очень часто есть влиятельными публичными лицами", - говорят психологи.

Они называют несколько признаков, по которым можно распознать человека с психопатией.

Игра в холодное-горячее

В поведении человека с психопатией вы можете заметить определенный паттерн: и в романтических, и в дружеских отношениях все начинается с "бомбардировки любовью". Человек стремится проводить с вами время, искренне интересуется и увлекается вами, и вдруг в один день перестает выходить на связь. Или начинает позволять себе едкие комментарии, оскорбительные шутки и свысока оценивать то, что для вас ценно.

В такой ситуации следует помнить, что дело не в вас и не в вашем поведении.

Идеализация и обесценивание - это то, что постоянно испытывают люди с расстройствами личности. Они ставят человека на пьедестал, а затем так же быстро сбрасывают его с него.

Ложное сочувствие

Во всех материалах о психопатии первое, что мы узнаем о симптомах - это отсутствие эмпатии. Но распознать ее не так-то легко. Некоторые виды расстройств личности не делают человека антисоциальным.

То есть условный нарцисс очень хорошо понимает условия общества и может их соблюдать. А быть учтивым и отзывчивым к чужим эмоциям - это норма нашего социума.

Человек с психопатией демонстрирует ложное сочувствие только в том случае, когда видит личную выгоду в этом. Например, хвастается своей помощью другим, чтобы получить внимание и одобрение.

Поведение, что конфликтует с социальными нормами

Как вы относитесь ко лжи? Нарушение законов? Коррупции и мошенничества? Абсолютное большинство из нас пытаются жить так, чтобы избежать участия в подобных ситуациях.

Но человек с психопатией не видит ничего плохого, чтобы пользоваться любыми способами улучшить свое финансовое состояние или положение в обществе.

Личностное расстройство делает человека не чувствительным к стыду. Ровно наоборот: он будет гордиться тем, что избежал наказания, выкрутился из ситуации и обратил все в свою пользу.

Нестабильная самооценка

Вспомните пункт об игре в холодное-горячее, на таких же качелях сидит человек с психопатией, когда оценивает себя. Вам может казаться, что у человека неадекватно высока самооценка, но на самом деле похвала в свой адрес, перечисление регалий и хвастовство могут быть поиском валидации.

Такие люди находятся в постоянной погоне за одобрением и любовью, потому что не знают, кто они на самом деле. Единственный способ оценить себя - взглянуть на себя глазами другого. Поэтому критика может вызвать у человека с расстройством личности сверхмощную реакцию.