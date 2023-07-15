Як розпізнати фальшиву вакансію та не потрапити до роботодавця-шахрая

Ознаки фальшивих вакансій

Нереалістичні обіцянки

Мається на увазі, коли вакансія майже без вимог, зате величезна зарплата. Ще й до того ж сильно акцентують на з/п, тобто пропонують непропорційно високу грошову винагороду за просту працю.

Ви можете побачити дуже типові слова у вакансіях: "високий дохід", "легка робота", "впоратися може кожний" тощо.

Дискримінація за віком

Іноді можна побачити оголошення, де першою ж вимогою є "вік: від 18 до 38 років". Краще обходити такі вакансії стороною, вони не віщують нічого хорошого.

Також зазначимо, що згідно зі статтею 2 КЗпП будь-яка дискримінація у сфері працевлаштування заборонена!

Немає ніякої інформації про компанію

Взагалі незрозуміло, що то за компанія і в чому її місія: ні місця знаходження, ні кількості працівників, логотипу сайту, сторінки в соцмережах тощо. Максимум, що може бути відомо - це інформація про сферу діяльності.

Оплата за вакансії

Якщо вам пропонують заплатити за вакансію - не ведіться на це! Зазвичай такою справою займаються шахраї, які маскуються, наприклад, під рекрутингові агентства, або комерційні фірми. Такі організації за винагороду нібито допомагають шукачам у працевлаштуванні.

Насправді кандидатам пропонують вакансії, які знаходяться у вільному доступі: з сайтів пошуку роботи, соціальних мереж, газет. Також можуть відправити на співбесіду до компаній, яких не існує.

Немає чітко описаних обов’язків

У вакансії взагалі незрозуміло про що робота та чим доведеться займатися. В основному у вакансіях обов'язки описані так: "просувати сторінку в соцмережах", "писати тексти", "продзвонювати клієнтів "тощо.

Також великий акцент робиться на тому, яка людина потрібна: цілеспрямована, командна, стресостійка, пунктуальна тощо.

Приклад можливої фальшивої вакансії (фото: work.ua)

Вакансія без подробиць (фото: work.ua)

Як розпізнати роботодавця-шахрая у процесі спілкування

Порушення правил ділового етикету

Дуже важливо звернути увагу, як спілкується з вами потенційний роботодавець. Для горе-шахраїв властиво одразу переходити з можливими працівниками на "ти", використовувати нетипову для ділового спілкування лексику чи наказовий тон.

Справжній професіонал ніколи не дозволить собі грубіянства в діловому спілкуванні, як і вживання пестливих слів, типу "сонечко", "киця", "зайчик". Якщо чуєте подібне - негайно припиніть спілкування.

Хороші рекрутери завжди звертаються до кандидатів на ім'я або ім'я та прізвище.

Лише обіцянки та ніякої інформації

Ваше листування чи спілкування по телефону з "рекрутером" починається з обіцянок. Обіцяють золоті гори - високі заробітки, вигідні умови. Проте будь-які запитання про компанію, вакансію, інших членів команди ігноруються.

В результаті вам незрозуміло про що робота, що за компанія лише відомо про "високу зарплату". Ніколи не ходіть на співбесіди без такої інформації.

Обман з документами

Дуже часто шахраї просять вислати копію паспорта або інших документів з персональними даними, і натомість надсилають для підписання договір про працевлаштування.

Задумайтесь, чи не пахне від такої пропозиції обманом, адже така угода може виявитися документом на кредит у банку. Ніколи не надавайте документи, особисту інформацію потенційному роботодавцю, поки не будете впевнені, що все офіційно, уважно читайте папери перед підписанням.

Одразу про штрафи

Спілкування, яке починається з погроз, вже не віщує нічого хорошого.Тим паче штрафи як покарання українським законодавством заборонені!

Формулювання, що найчастіше свідчать про брехню: