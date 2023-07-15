Как распознать фальшивую вакансию и не попасть к работодателю-мошеннику

Признаки фальшивых вакансий

Нереалистические обещания

Подразумевается, когда вакансия почти без требований, зато огромная зарплата. Еще и к тому же сильно акцентируют на з/п, то есть предлагают непропорционально высокое денежное вознаграждение за простой труд.

Вы можете увидеть очень типичные слова в вакансиях: "высокий доход", "легкая работа", "может справиться каждый" и т. д.

Дискриминация по возрасту

Иногда можно увидеть объявление, где первым же требованием является "возраст: от 18 до 38 лет". Лучше обходить такие вакансии стороной, они не предвещают ничего хорошего.

Также отметим, что согласно статье 2 КЗпП любая дискриминация в сфере трудоустройства запрещена!

Нет никакой информации о компании

Вообще непонятно, что это за компания и в чем ее миссия: ни места нахождения, ни количества работников, логотипа сайта, страницы в соцсетях и т. д. Максимум, что может быть известно - это информация о сфере деятельности.

Оплата за вакансии

Если вам предлагают заплатить за вакансию - не ведитесь на это! Обычно таким делом занимаются мошенники, которые маскируются, например, под рекрутинговые агентства или коммерческие фирмы. Такие организации за вознаграждение помогают искателям в трудоустройстве.

На самом деле, кандидатам предлагают вакансии, которые находятся в свободном доступе: с сайтов поиска работы, социальных сетей, газет. Также могут отправить на собеседование к компаниям, которых не существует.

Нет четко описанных обязанностей

В вакансии вообще непонятно о чем работа и чем придется заниматься. В основном в вакансиях обязанности описаны так: "продвигать страницу в соцсетях", "писать тексты", "прозванивать клиентов" и т. д.

Также большой акцент делается на том, какой человек нужен: целеустремленный, командный, стрессоустойчивый, пунктуальный.

Пример возможной фальшивой вакансии (фото: work.ua)

Вакансия без подробностей (фото: work.ua)

Как распознать работодателя-мошенника в процессе общения

Нарушение правил делового этикета

Очень важно обратить внимание на то, как общается с вами потенциальный работодатель. Для горе-мошенников свойственно сразу переходить с возможными работниками на "ты", использовать нетипичную для делового общения лексику или повелительный тон.

Настоящий профессионал никогда не позволит себе грубости в деловом общении, как и употребление нежных слов, типа "солнышко", "киса", "зайка". Если слышите подобное - немедленно прекратите общение.

Хорошие рекрутеры всегда обращаются к кандидатам по имени или имени и фамилии.

Только обещания и никакой информации

Ваша переписка или общение по телефону с "рекрутером" начинается с обещаний. Обещают золотые горы - высокие заработки, выгодные условия. Однако любые вопросы о компании, вакансии, других членах команды игнорируются.

В результате вам непонятно о чем работа, что за компания лишь известно о "высокой зарплате". Никогда не ходите на собеседование без такой информации.

Обман с документами

Очень часто мошенники просят выслать копию паспорта или других документов с персональными данными, при этом присылают для подписания договор о трудоустройстве.

Задумайтесь, не пахнет ли от такого предложения обманом, ведь такое соглашение может оказаться документом на кредит в банке. Никогда не предоставляйте документы, личную информацию потенциальному работодателю, пока не будете уверены, что все официально, внимательно читайте бумаги перед подписанием.

Сразу о штрафах

Общение, которое начинается с угроз, уже не предвещает ничего хорошего. Тем более штрафы как наказание украинским законодательством запрещены!

Наиболее часто свидетельствующие о лжи формулировки: