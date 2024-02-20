Як розпізнати егоцентрика і чим він небезпечний у стосунках

В ідеальному світі всі, кого ми зустрічаємо, мали б тільки гарні якості. Вони будуть альтруїстичними, дбайливими, уважними, чесними та навіть чуйними. На жаль, іноді нам доводиться стикатися з вадами, які важко зрозуміти, особливо в контексті особистих стосунків.

Серед недоліків, які іноді заважають поглибленню зв'язку, – егоцентризм. Егоцентрична особистість егоцентрична, зосереджена на своїх потребах, своїй точці зору та своїх інтересах. Щоб виявити це, промовисті певні ознаки.

Характеристики егоцентрика

"Егоцентричним людям важко виявляти співчуття та співчуття до інших та їх точок зору, і вони більше зосереджені на задоволенні своїх власних потреб та бажань", - каже шлюбний терапевт Шейн Біркель та сім'я з MindBodyGreen.

Якщо цей тип особистості може спокусити й справити перше враження теплого, відкритого та екстравертного характеру, то саме через взаємодію та спостереження за певною поведінкою ми можемо по-справжньому зрозуміти особистість. Ось моделі поведінки, які мають вас насторожити егоцентричних людей:

Односторонні розмови: Коли ви розмовляєте з егоцентричною людиною, вона схильна монополізувати мову. Коли егоцентрики мовчать, вони завжди намагаються перенаправити розмову на себе, ставлячи мало запитань і проводячи паралелі зі своїм досвідом.

Односторонній вибір: Егоцентричні люди хочуть, щоб усе було по-їхньому. Зрештою, вибір ресторану, фільму, заходу чи місця завжди буде за ними.

Потреба в увазі: якщо здається, що загальна увага зосереджена на іншій людині, егоцентрик спробує перенаправити його на неї, спілкуючись із цією людиною або роблячи, або говорячи щось, що перевершує іншого з погляду інтересу.

Відсутність співчуття: оскільки він бере до уваги лише свою точку зору, свої почуття та своє сприйняття речей, егоцентрик насилу розуміє бачення речей тієї людини, з якою вони перебувають у протиріччі або не бере до уваги переконання чи думку інших.

Відсутність обмежень: Егоцентрики роблять все по-своєму і їм важко підкорятися правилам.

"Це почуття своїх прав змушує егоцентричних людей часто порушувати правила через недбалість, зарозумілість або відсутність співчуття, що не дозволяє їм бачити, як їхня поведінка впливає на інших", - описує психолог Емілі Симонян.

Змагальний дух: для егоцентрика предметом змагання може бути все. Вони спробують перевершити вас або принизити вас. Вони будуть схильні перебільшувати ваші подвиги або наголошувати на своїх успіхах, коли ви розповісте про свої труднощі.

Неправдивий альтруїзм: Егоцентрична людина може замаскувати свою егоцентричну сторону. Вони зможуть знайти фразу, щоб втішити вас чи привітати, бо знають, що саме цього від них чекають. Виконавши свій обов'язок, вони повертаються до своєї егоцентричної поведінки.