Как распознать эгоцентрика и чем он опасен в отношениях

В идеальном мире все, кого мы встречаем, обладали бы только хорошими качествами. Они будут альтруистичными, заботливыми, внимательными, честными и даже чуткими. К сожалению, иногда нам приходится сталкиваться с недостатками, которые сложно понять, особенно в контексте личных отношений.

Среди недостатков, которые иногда мешают углублению связи, - эгоцентризм. Эгоцентричная личность эгоцентрична, сосредоточена на своих потребностях, своей точке зрения и своих интересах. Чтобы обнаружить это, красноречивы определенные признаки.

Характеристики эгоцентрика

"Эгоцентричным людям трудно проявлять сочувствие и сострадание к другим и их точкам зрения, и они больше сосредоточены на удовлетворении своих собственных потребностей и желаний", — говорит брачный терапевт Шейн Биркель и семья из MindBodyGreen.

Если этот тип личности может соблазнить и произвести первое впечатление теплого, открытого и экстравертного характера, то именно посредством взаимодействия и наблюдения за определенным поведением мы можем по-настоящему понять личность. Вот модели поведения, которые должны вас насторожить эгоцентричных людей:

Односторонние разговоры: Когда вы разговариваете с эгоцентричным человеком, он склонен монополизировать речь. Когда эгоцентрики молчат, они всегда стараются перенаправить разговор на себя, задавая мало вопросов и проводя параллели со своим опытом.

Односторонний выбор: Эгоцентричные люди хотят, чтобы все было по-ихнему. В конечном счете, выбор ресторана, фильма, мероприятия или места всегда будет за ними.

Потребность во внимании: если кажется, что общее внимание сосредоточено на другом человеке, эгоцентрик попытается перенаправить его на него, общаясь с этим человеком или делая, или говоря что-то, что превосходит другого с точки зрения интереса.

Отсутствие сочувствия: поскольку он принимает во внимание только свою точку зрения, свои чувства и свое восприятие вещей, эгоцентрик с трудом понимает видение вещей того человека, с которым они находятся в противоречии или не принимает во внимание убеждения или мнение других.

Отсутствие ограничений: Эгоцентрики делают все по-своему и им трудно подчиняться правилам.

"Это чувство своих прав заставляет эгоцентричных людей часто нарушать правила из-за небрежности, высокомерия или отсутствия сочувствия, что не позволяет им видеть, как их поведение влияет на других", — описывает психолог Эмили Симонян.

Соревновательный дух: для эгоцентрика предметом соревнования может быть все. Они попытаются превзойти вас или принизить вас. Они будут склонны преувеличивать ваши подвиги или подчеркивать свои успехи, когда вы расскажете о своих трудностях.

Ложный альтруизм: Эгоцентричный человек может замаскировать свою эгоцентричную сторону. Они смогут найти фразу, чтобы утешить вас или поздравить, потому что знают, что именно этого от них ждут. Выполнив свой долг, они возвращаются к своему эгоцентричному поведению.