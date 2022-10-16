Як розпізнати дрони-камікадзе та вберегтися від цієї зброї: інструкція

1. Двигун БПЛА "Шахед" гучний. При наближенні у повітрі чути звук, схожий роботу двигуна мопеда чи бензопили.

2. Почувши подібний звук, намагайтеся потрапити у спеціально облаштоване укриття. Користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами, переходами або дотримуйтесь правил "двох стін".

3. Не залишайтеся у транспорті, вийдіть та відбігайте подалі від дороги. І там знайдіть можливе укриття.

4. Намагайтеся вибрати місця для укриття подалі від військових, стратегічних об'єктів та адміністративних будівель. Також рекомендується триматися подалі від об'єктів енергетичної інфраструктури.

5. Не ховайтеся у під'їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.

6. Будь-яку інформацію про переміщення ворожих БПЛА повідомляйте на гарячу лінію 102. У разі їх падіння вказуйте місцезнаходження. При цьому не наближуйтесь до місця падіння об'єкта та не чіпайте уламки.