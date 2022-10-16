RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как распознать дроны-камикадзе и уберечься от этого оружия: инструкция

Фото: иранские беспилотники Shahed-136 (irna.ir)
Автор: Анна Шиканова

Дроны-камикадзе иранского происхождения, которыми Россия атакует Украину, способны причинить вред объектам критической инфраструктуры и несут опасность для граждан. Такие БПЛА могут переносить несколько десятков килограмм взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну.

В Минреинтеграции создали инструкцию о том, как распознать такие дроны обычным гражданам и уберечься от них.

1. Двигатель БПЛА "Шахед" громкий. При приближении в воздухе слышно звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы.

2. Услышав подобный звук, старайтесь попасть в специально обустроенное укрытие. Пользуйтесь подвалами, цокольными этажами домов, подземными паркингами, переходами или придерживайтесь правила "двух стен".

3. Не оставайтесь в транспорте, выйдите и отбегайте подальше от дороги. И там найдите возможное укрытие.

4. Старайтесь выбрать места для укрытия подальше от военных, стратегических объектов и административных зданий. Также рекомендуется держаться подальше от объектов энергетической инфраструктуры.

5. Не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и так далее.

6. Любую информацию о перемещении вражеских БПЛА сообщайте на горячую линию 102. В случае их падения указывайте местонахождение. При этом не приближайтесь к месту падения объекта и не трогайте обломки.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что такое дроны-камикадзе и как они выглядят.

А также мы писали о том, как не впадать в панику и не потерять выдержку во время воздушных атак.

Читайте РБК-Украина в Google News
беспилотникИрандрони