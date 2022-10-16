Как распознать дроны-камикадзе и уберечься от этого оружия: инструкция

Дроны-камикадзе иранского происхождения, которыми Россия атакует Украину, способны причинить вред объектам критической инфраструктуры и несут опасность для граждан. Такие БПЛА могут переносить несколько десятков килограмм взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну.

В Минреинтеграции создали инструкцию о том, как распознать такие дроны обычным гражданам и уберечься от них.

1. Двигатель БПЛА "Шахед" громкий. При приближении в воздухе слышно звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы.

2. Услышав подобный звук, старайтесь попасть в специально обустроенное укрытие. Пользуйтесь подвалами, цокольными этажами домов, подземными паркингами, переходами или придерживайтесь правила "двух стен".

3. Не оставайтесь в транспорте, выйдите и отбегайте подальше от дороги. И там найдите возможное укрытие.

4. Старайтесь выбрать места для укрытия подальше от военных, стратегических объектов и административных зданий. Также рекомендуется держаться подальше от объектов энергетической инфраструктуры.

5. Не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и так далее.

6. Любую информацию о перемещении вражеских БПЛА сообщайте на горячую линию 102. В случае их падения указывайте местонахождение. При этом не приближайтесь к месту падения объекта и не трогайте обломки.