Як розморозити м'ясо за лічені хвилини: топ-5 швидких способів

Як швидко розморозити м'ясо

Гаряча вода

Для розморожування м’яса важливо нагріти воду на повільному вогні. Як тільки ви побачите, що утворюються бульбашки, вимкніть вогонь.

Потім помістіть заморожене м’ясо в герметичний пакет на блискавці або в добре зав’язаний поліетиленовий пакет, щоб вода не проникла в упаковку. Після цього покладіть його у воду на 20 хвилин.

Холодна вода

Помістіть м’ясо в герметичний пакет із застібкою, потім у миску з холодною водою та залиште на кілька годин. Якщо ви хочете прискорити процес, додайте кілька крапель оцту.

Оцет

Необхідно вийняти заморожене м’ясо з упаковки, полити його білим оцтом і залишити на 15 хвилин. Потім промийте його водою та приготуйте.

Холодильник

М'ясо і птицю не варто розморожувати при кімнатній температурі - зовнішня поверхня нагрівається швидше внутрішньої і сприяє росту бактерій.

Тому найбезпечніше місце для розморожування всіх видів м'яса - у холодильнику.

Покладіть пакет з м'ясом на тарілку, щоб зібрати рідину, і тримайте його в нижній частині холодильника. Час для розморожування в холодильнику залежить від кількості м'яса.

Мультиварка

Використовувати для розморожування можна й мультиварку. Перед тим, як розморожувати м'ясо, його потрібно позбавити від пакування і покласти до чаші.

Встановіть режим "Пар" та поставте час 8-9 хвилин. Цього повинно вистачити.

Небезпека неправильного розморожування м'яса

Неправильне розморожування м'яса збільшує ризик хвороб харчового походження. Тому не варто економити час на розморожуванні м’яса.

Зокрема, витративши кілька зайвих хвилин, можна знизити ймовірність хвороб харчового походження і скоротити кількість харчових відходів.