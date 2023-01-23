Как разморозить мясо за считанные минуты: топ-5 быстрых способов

Как быстро разморозить мясо

Горячая вода

Для размораживания мяса важно нагреть воду на медленном огне. Как только вы увидите, что образуются пузырьки, выключите огонь.

Затем поместите замороженное мясо в герметичный пакет на молнии или хорошо завязанный полиэтиленовый пакет, чтобы вода не проникла в упаковку. После этого положите его в воду на 20 минут.

Холодная вода

Поместите мясо в герметичный пакет с застежкой, затем в миску с холодной водой и оставьте на несколько часов. Если вы хотите ускорить процесс, добавьте несколько капель уксуса.

Уксус

Необходимо извлечь замороженное мясо из упаковки, полейте его уксусом и оставьте на 15 минут. Затем промойте водой и приготовьте.

Холодильник

Мясо и птицу не стоит размораживать при комнатной температуре - наружная поверхность нагревается быстрее внутренней и способствует росту бактерий.

Поэтому самое безопасное место для размораживания всех видов мяса - в холодильнике.

Положите пакет с мясом на тарелку, чтобы собрать жидкость, и держите его в нижней части холодильника. Время размораживания в холодильнике зависит от количества мяса.

Мультиварка

Использовать для размораживания можно и мультиварку. Перед тем, как размораживать мясо, его нужно избавить от упаковки и положить в чашу.

Установите режим "Пар" и установите время 8-9 минут. Этого должно хватить.

Опасность неправильного размораживания мяса

Неправильное размораживание мяса увеличивает риск заболеваний пищевого происхождения. Поэтому не стоит экономить время на размораживании мяса.

В частности, потратив несколько лишних минут можно снизить вероятность болезней пищевого происхождения и сократить количество пищевых отходов.