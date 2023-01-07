Промийте м'ясо оцтом перед приготуванням і ви позбавитеся серйозної проблеми

М'ясо – це продукт незамінний у харчуванні. Наприклад, курка є відмінним джерелом білка та поживних речовин і містить мало шкідливих жирів. Однак для здорового харчування недостатньо їсти лише курку. Також важливо підготувати м'ясо таким чином, щоб обмежити розвиток шкідливих речовин чи бактерій.

Експерти видання Sante Plus розповіли, що треба зробити, щоб правильно приготувати м'ясо і зберегти всі його корисні властивості.