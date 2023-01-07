Промийте м'ясо оцтом перед приготуванням і ви позбавитеся серйозної проблеми
Фото: М'ясо потрібно мити оцтом перед приготуванням (Instagram)
М'ясо – це продукт незамінний у харчуванні. Наприклад, курка є відмінним джерелом білка та поживних речовин і містить мало шкідливих жирів. Однак для здорового харчування недостатньо їсти лише курку. Також важливо підготувати м'ясо таким чином, щоб обмежити розвиток шкідливих речовин чи бактерій.
Експерти видання Sante Plus розповіли, що треба зробити, щоб правильно приготувати м'ясо і зберегти всі його корисні властивості.
Чому м'ясо потрібно мити оцтом перед приготуванням?
Фахівці радять мити м'ясо оцтом, а не водою. Так як бактерії, що викликають розлади травлення, можуть вижити на поверхні м'яса, недостатньо промити м'ясо водою, тому що бактерії можуть легко поширюватися.
Мити м'ясо оцтом рекомендується з кількох причин:
- Оцет вбиває бактерії на м'ясі. Промиваючи його оцтом, ви можете знизити ризик зараження такими бактеріями, як сальмонела та кишкова паличка коли.
- Оцет також може допомогти видалити домішки м'яса, такі як бруд і залишки пестицидів.
- Оцет може допомогти пом'якшити м'ясо і зробити його ніжнішим. Це особливо корисно для сухого або жорсткого м'яса.
Як помити м'ясо оцтом?
- У мисці змішайте гарячу воду з однією столовою ложкою оцту на склянку води.
- Покладіть м'ясо в миску і дайте йому просочитися близько 15 хвилин.
- Вийміть м'ясо з миски і промийте холодною водою, щоб видалити залишки оцту.
- Обсушіть м'ясо паперовим рушником перед приготуванням.
Читайте також, як швидко і безпечно розморозити м'ясо.