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Як розлучитись, якщо обидвоє з подружжя перебувають за кордоном: пояснення юристів

Юристи пояснили, як українцям розлучитись, якщо вони перебувають за кордоном (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Українці можуть розлучитись навіть, якщо обидва партнери перебувають за кордоном і не мають змоги приїхати на судове засідання.

Про те, як це можна зробити, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію адвокатського бюро "Вертикаль" у Telegram.

Як розлучитись, якщо подружжя перебуває за кордоном

Якщо і чоловік, і дружина перебувають за кордоном, і хочуть розлучитись, розділивши майно, то це можна зробити дистанційно.

"Для цього потрібно звернутись до юристів та надати необхідні документи, щоб подати позов до суду про розірвання шлюбу", - каже Марія Левченко.

Які документи знадобляться:

  • скани паспортів та ідентифікаційні номери чоловіка і дружини
  • свідоцтва про шлюб
  • свідоцтво про народження спільних дітей, якщо їм нема 18 років

"Зараз суди вимагають надавати оригінали свідоцтв про шлюб, тому врахуйте цей момент", - каже адвокат.

При цьому вона наголошує, що такі документи можна відправити поштою, адже поштове сполучення з ЄС працює нормально. 

Як поділити майно при розлученні

Якщо у подружжя є спільне майно, то для його поділу потрібно буде надати документи, які підтверджують право власності та інші докази.

"Якщо їх треба витребовувати на території України, то це можна буде зробити за допомогою адвокатських запитів і без вашої участі. Якщо ви захочете все-таки взяти участь у судовому засіданні, то це можна зробити у вигляді відеоконференції, якщо завчасно подасте відповідну заяву", - пояснює адвокат Кристина Очкур.

При цьому вона додала, що стосовно визначення місця проживання дітей після розлучення, то ця ситуація вирішується трохи складніше.

Раніше ми писали про те, як розлучитись онлайн.

Читайте також про те, яке майно не ділять при розлученні.

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