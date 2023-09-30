Как развестись, если оба супруга находятся за границей: объяснение юристов

Как развестись, если супруги находятся за границей

Если и муж, и жена находятся за границей, и хотят развестись, разделив имущество, то это можно сделать дистанционно.

"Для этого нужно обратиться к юристам и предоставить необходимые документы, чтобы подать иск в суд о расторжении брака", - говорит Мария Левченко.

Какие документы понадобятся:

сканы паспортов и идентификационные номера мужа и жены

свидетельства о браке

свидетельство о рождении общих детей, если им нет 18 лет

"Сейчас суды требуют подавать оригиналы свидетельств о браке, поэтому учтите этот момент", - говорит адвокат.

При этом она подчеркивает, что такие документы можно отправить по почте, ведь почтовая служба с ЕС работает нормально.

Как поделить имущество при разводе

Если у супругов есть общее имущество, то для его раздела нужно будет предоставить документы, подтверждающие право собственности и другие доказательства.

"Если их нужно потребовать на территории Украины, то это можно будет сделать с помощью адвокатских запросов и без вашего участия. Если вы захотите все-таки принять участие в судебном заседании, то это можно сделать в виде видеоконференции, если заранее подать соответствующее заявление", - объясняет адвокат Кристина Очкур.

При этом она добавила, что относительно определения места жительства детей после развода, эта ситуация решается несколько сложнее.