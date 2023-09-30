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Как развестись, если оба супруга находятся за границей: объяснение юристов

Юристы объяснили, как украинцам развестись, если они находятся за границей (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинцы могут развестись, даже если оба партнера находятся за границей и не имеют возможности приехать на судебное заседание.

О том, как это можно сделать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро "Вертикаль" в Telegram.

Как развестись, если супруги находятся за границей

Если и муж, и жена находятся за границей, и хотят развестись, разделив имущество, то это можно сделать дистанционно.

"Для этого нужно обратиться к юристам и предоставить необходимые документы, чтобы подать иск в суд о расторжении брака", - говорит Мария Левченко.

Какие документы понадобятся:

  • сканы паспортов и идентификационные номера мужа и жены
  • свидетельства о браке
  • свидетельство о рождении общих детей, если им нет 18 лет

"Сейчас суды требуют подавать оригиналы свидетельств о браке, поэтому учтите этот момент", - говорит адвокат.

При этом она подчеркивает, что такие документы можно отправить по почте, ведь почтовая служба с ЕС работает нормально.

Как поделить имущество при разводе

Если у супругов есть общее имущество, то для его раздела нужно будет предоставить документы, подтверждающие право собственности и другие доказательства.

"Если их нужно потребовать на территории Украины, то это можно будет сделать с помощью адвокатских запросов и без вашего участия. Если вы захотите все-таки принять участие в судебном заседании, то это можно сделать в виде видеоконференции, если заранее подать соответствующее заявление", - объясняет адвокат Кристина Очкур.

При этом она добавила, что относительно определения места жительства детей после развода, эта ситуация решается несколько сложнее.

Раньше мы писали о том, как разводиться онлайн.

Читайте также о том, какое имущество не делят при разводе.

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