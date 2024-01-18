Російське вторгнення вплинуло на використання української мови в Twitter: шокуючі дані

Як російське вторгнення змінило поведінку користувачів Twitter з України

Цей дослідницький проект був виконаний колективом, що включає Деніела Рацека, Бріттані Девідсон, Пола Тернера, Сяо Сян Чжу та Горана Кауерманна. У рамках своєї роботи вони провели аналіз майже 4,5 мільйона твітів від більш ніж 62,7 тисячі користувачів за період з січня 2020 року по жовтень 2022 року.

Фахівці відзначили стійке зміщення від використання російської мови до української ще до початку російського вторгнення, і воно різко прискорилося від початку вторгнення. Дослідники пов'язують ці зміни переважно із змінами у поведінці користувачів.

"Зокрема, наш аналіз показує, що більше половини російськомовних користувачів Twitter перейшли на українську мову з початком російського вторгнення. Ми інтерпретуємо ці висновки як усвідомлений вибір користувачів у бік більш української (онлайн) ідентичності та самовизначення себе як українців", - зазначили автори.

Згідно з їхніми висновками, використання української мови збільшилося на 43 відсотки до повномасштабного вторгнення, а після її початку зростання стрімко прискорилося - на 87 відсотки.

В Україні практично 100 відсотків громадян віком 18-39 років користуються якоюсь соціальною мережею. У Х (Twitter) ці відсотки варіюються у різних вікових групах: 18-29 років (13 відсотків), 30-39 років (8 відсотків), 40-49 років (7 відсотків) та 50+ (1 відсоток).