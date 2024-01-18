Российское вторжение повлияло на использование украинского языка в Twitter: шокирующие данные

Как российское вторжение изменило поведение пользователей Twitter из Украины

Этот исследовательский проект был выполнен коллективом, включающим Дэниела Рацека, Бриттани Дэвидсон, Пола Тернера, Сяо Сян Чжу и Горана Кауэрманна. В рамках своей работы они провели анализ почти 4,5 миллиона твитов от более чем 62,7 тысяч пользователей за период с января 2020 года по октябрь 2022 года.

Специалисты отметили устойчивое смещение от использования русского языка к украинскому еще до начала российского вторжения, и оно резко ускорилось с самого начала вторжения. Исследователи связывают эти изменения преимущественно с изменениями в поведении пользователей.

"В частности, наш анализ показывает, что более половины русскоязычных пользователей Twitter перешли на украинский язык с началом российского вторжения. Мы интерпретируем эти выводы как осознанный выбор пользователей в сторону более украинской (онлайн) идентичности и самоопределения себя как украинцев", - отметили авторы.

Согласно их выводам, использование украинского языка увеличилось на 43 процента до полномасштабного вторжения, а после его начала рост стремительно ускорился - на 87 процента.

В Украине практически 100 процентов граждан в возрасте 18-39 лет пользуются какой-либо социальной сетью. В Х (Twitter) эти проценты варьируются в разных возрастных группах: 18-29 лет (13 процентов), 30-39 лет (8 процентов), 40-49 лет (7 процентов) и 50+ (1 процент).